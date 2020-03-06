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2020-03-06T19:13+0300
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Путин оценил возможность возглавить Госсовет
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РИА Новости

Путин оценил возможность возглавить Госсовет

16:54 06.03.2020 (обновлено: 19:13 06.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Президент Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
ИВАНОВО, 6 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с представительницами общественности в Иваново прокомментировал возможность возглавить Госсовет.
По его мнению, попытка наделить Госсовет какими-то особыми полномочиями приведет к тому, что в стране сложится ситуация двоевластия.

"Для России абсолютно губительная ситуация. Дело не в том, что я не хочу. Нет, мне нравится моя работа, но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, — вот чего я боюсь, вот чего я не хочу делать", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что отказ от сильной президентской власти плохо скажется на ситуации в России.
"У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли, но даже там сбои большие в этой парламентской системе. Например, в Бельгии до сих пор год не могут сформировать правительство. Страна живет без правительства в силу разных причин: политических, этнических и так далее. А у нас-то страна какая сложная! Для нас это просто невозможно, губительно", — считает президент.
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По его мнению, сейчас для России важнее стабильность, но в будущем необходима сменяемость власти.
"Я чего опасаюсь, почему я не хочу менять сроки? Я не себя боюсь, я с ума не сойду. <…> Сейчас действительно, может быть, важнее даже стабильность такая, спокойное развитие страны, но потом, когда страна наберет побольше уверенности в себя, побольше ресурсов всяких, жирка, что называется, тогда точно совершенно нужно обеспечить сменяемость власти. А сейчас закрепить", — сказал Путин.
Он ответил и на вопрос относительно его дальнейших планов в случае ухода с поста президента.
"Дело не в том, что я устал или хочу куда-то в сторону уйти уже. Дело совершенно не в этом. Вы знаете, любой человек, если бы он оказался в моем положении, уверен, воспринимает это не просто как работу, а как судьбу, поэтому я к этому так и отношусь", — сказал Путин.
По его словам, без поддержки людей вообще было бы невозможно работать и ничего невозможно было бы сделать.
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РоссияВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
вывод такой: мне пожизненная власть, а после меня обязательно надо менять, для чего и конституцию надо подправить
6 марта, 18:04
Никодим azbukaspaseniya
32811214
2007 год . Путин : "Если быть президентом больше 8 лет, с ума можно сойти." 2020 год. Путин : "Я чего опасаюсь, почему я не хочу менять сроки? Я не себя боюсь, я с ума не сойду."
6 марта, 18:26
Елена Старикова
251600011
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