Орлов: архангельские власти готовы представить проект по созданию НОЦ

"В регионе уже давно выстраивается система взаимоотношений образования, науки и производства: есть вузы, организации профобразования, которые обеспечивают развитие индустрии, реальной экономики, социальной сферы, при поддержке академика Николая Лаверова мы создали научный центр развития Арктики, который хорошо себя зарекомендовал. И сейчас мы готовы сделать следующий шаг – создать НОЦ мирового уровня", - сказал глава региона на совещании в областном правительстве, посвященном вопросу подготовки заявки на создание в областном центре НОЦ.