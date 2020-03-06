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Архангельская область
Архангельская область
2020-03-06T16:52+0300
https://ria.ru/20200306/1568258627.html
Орлов: архангельские власти готовы представить проект по созданию НОЦ
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РИА Новости

Орлов: архангельские власти готовы представить проект по созданию НОЦ

16:52 06.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Архангельской области Игорь Орлов
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
АРХАНГЕЛЬСК, 6 мар – РИА Новости. Архангельская область готова представить федеральным партнерам проект по созданию в Архангельске научно-образовательного центра мирового уровня, сообщил губернатор области Игорь Орлов.
"В регионе уже давно выстраивается система взаимоотношений образования, науки и производства: есть вузы, организации профобразования, которые обеспечивают развитие индустрии, реальной экономики, социальной сферы, при поддержке академика Николая Лаверова мы создали научный центр развития Арктики, который хорошо себя зарекомендовал. И сейчас мы готовы сделать следующий шаг – создать НОЦ мирового уровня", - сказал глава региона на совещании в областном правительстве, посвященном вопросу подготовки заявки на создание в областном центре НОЦ.
По его словам, региональные власти видят огромный интерес со стороны уже почти ста организаций и предприятий, как российских, так и иностранных, готовых к объединению в рамках такого научного центра. Среди них – специальные фонды, институты, заинтересованные в исследованиях и практическом приложении их результатов в Арктической зоне Российской Федерации. Подтверждают свою заинтересованность во взаимоотношениях в рамках НОЦ и такие регионы, как Чукотка, Камчатка, Республика Карелия.
Принявший участие в совещании заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков в свою очередь высоко оценил как уже имеющуюся научно-исследовательскую базу, так и перспективы развития Северного (Арктического) федерального университета (САФУ). Он отметил, что ведомство будет поддерживать развитие САФУ, который должен стать полноценным институтом изучения и освоения Арктической зоны.
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" В Арктике такого точно больше нет нигде. Это абсолютно конкурентоспособная инфраструктура не только в масштабе Российской Федерации, но и среди вузов стран Арктического совета. Это отличная база, которая может помочь разрешить все те задачи, которые поставил президент", – сказал Крутиков, слова которого цитирует пресс-служба губернатор и правительства Архангельской области.
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Архангельская областьИгорь ОрловОбщество
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