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Александр Пошивай возглавил Росморречфлот
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РИА Новости

Александр Пошивай возглавил Росморречфлот

16:50 06.03.2020
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© Фото : Федеральное агентство морского и речного транспортаАлександр Пошивай
Александр Пошивай
© Фото : Федеральное агентство морского и речного транспорта
Александр Пошивай
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) возглавил агентство, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
"Назначить Пошивая Александра Ивановича руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
В середине ноября правительство РФ разделило полномочия замминистра транспорта и главы Росморречфлота, тогда источник РИА Новости в Росморречфлоте сообщил, что после разделения полномочий занимавший "двойную" должность Юрий Цветков сохранит пост замминистра, перестав возглавлять федеральное агентство.
В конце ноября на сайте кабмина были опубликованы распоряжения, из которых следовало, что экс-глава Росморречфлота Юрий Цветков остается в должности замминистра транспорта РФ, а врио руководителя Росморречфлота назначается Александр Пошивай.
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Александр ПошивайЮрий ЦветковФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Политика
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