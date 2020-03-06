Путин заявил, что президентство это не работа, а судьба

"Моя работа заключается, в том числе, в сегодняшней нашей встрече. Разве можно от этого устать? Одно удовольствие. Я прекрасно понимаю и ваш вопрос, и благодарен бесконечно людям, которые озабочены этим. Дело не в том, что я устал или хочу куда-то в сторону уйти уже. Дело совершенно не в этом. Вы знаете, любой человек, если бы он оказался в моем положении, уверен, воспринимает это не просто как работу, а как судьбу, поэтому я к этому так и отношусь", - сказал Путин на встрече с представительницами общественности.