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Путин заявил, что президентство это не работа, а судьба
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РИА Новости

Путин заявил, что президентство это не работа, а судьба

16:50 06.03.2020 (обновлено: 17:03 06.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
ИВАНОВО, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что его исполнение обязанностей президента – это не работа, а судьба, при этом он отметил, что благодарен людям за доверие.
"Моя работа заключается, в том числе, в сегодняшней нашей встрече. Разве можно от этого устать? Одно удовольствие. Я прекрасно понимаю и ваш вопрос, и благодарен бесконечно людям, которые озабочены этим. Дело не в том, что я устал или хочу куда-то в сторону уйти уже. Дело совершенно не в этом. Вы знаете, любой человек, если бы он оказался в моем положении, уверен, воспринимает это не просто как работу, а как судьбу, поэтому я к этому так и отношусь", - сказал Путин на встрече с представительницами общественности.
Он отметил, что бесконечно благодарен людям за доверие, поддержку. "Без поддержки вообще работать невозможно, начиная с 2000-х годов, самых тяжелых и отчасти кровавых, если бы не было поддержки людей, ничего невозможно было бы сделать", - подчеркнул президент.
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