Путин рассказал о механизме назначения госвыплат

ИВАНОВО, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин сообщил, что государственные выплаты за прошлый год не будут учитываться при их назначении в новом году.

Пособие на детей от 3 до 7 лет в 2020 году смогут получить семьи, среднедушевой доход которых составляет меньше одного прожиточного минимума.

На встрече с представителями общественности Ивановской области Путина спросили, полагается ли выплата пособия на детей от 3 до 7 лет на каждого ребенка или только на одного. "У вас двое детей до 7 лет, они попадают. Значит, они должны получать выплаты и на одного, и на второго ребенка", - ответил президент.

Он добавил, что госвыплаты за прошлый год не будут учитываться при их назначении в текущем и следующем годах. "Не должна. Все выплаты, которые выплачивало государство в предыдущий период времени, не должны учитываться при подсчете выплат в текущем и следующем годах", - сказал Путин, отвечая на вопрос, будет ли учитываться уровень дохода.