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2020-03-06T16:49+0300
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Путин рассказал о механизме назначения госвыплат
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РИА Новости

Путин рассказал о механизме назначения госвыплат

16:49 06.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
ИВАНОВО, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что государственные выплаты за прошлый год не будут учитываться при их назначении в новом году.
Пособие на детей от 3 до 7 лет в 2020 году смогут получить семьи, среднедушевой доход которых составляет меньше одного прожиточного минимума.
На встрече с представителями общественности Ивановской области Путина спросили, полагается ли выплата пособия на детей от 3 до 7 лет на каждого ребенка или только на одного. "У вас двое детей до 7 лет, они попадают. Значит, они должны получать выплаты и на одного, и на второго ребенка", - ответил президент.
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Он добавил, что госвыплаты за прошлый год не будут учитываться при их назначении в текущем и следующем годах. "Не должна. Все выплаты, которые выплачивало государство в предыдущий период времени, не должны учитываться при подсчете выплат в текущем и следующем годах", - сказал Путин, отвечая на вопрос, будет ли учитываться уровень дохода.
Ранее Путин в послании Федеральному собранию заявил, что существующие сейчас негативные прогнозы по демографии в стране настораживают, и призвал обеспечить рост показателя рождаемости к середине десятилетия. Он также предложил ввести дополнительные меры поддержки рождаемости, в том числе увеличение материнского капитала на второго ребенка и введение подобной выплаты на первого.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
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