Минздрав Греции сообщил о 14 новых случаях заражения коронавирусом

Люди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом в Салониках, Греция

АФИНЫ, 6 мар – РИА Новости. В Греции за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения COVID-19 , сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу профессор Сотирис Циодрас на брифинге в пятницу.

Среди заболевших 11 человек в составе группы путешественников посетили святые места в Израиле, еще трое контактировали с ними, сказал Циодрас.

На данный момент в Греции подтверждены 45 случаев заболевания. Накануне в стране был выявлен 21 новый случай инфицирования коронавирусом, все заболевшие были вместе в поездке в Израиль. Первый случай заражения в Греции был выявлен 26 февраля в Салониках у 38-летней женщины, которая приехала из Италии.

"Все заболевшие чувствуют себя хорошо, у них легкие симптомы, за исключением одного 66-летнего мужчины из города Патры, который утром был подключен к искусственной вентиляции легких", - сказал Циодрас. Этот мужчина был первым из группы путешественников, у кого был диагностирован коронавирус.

Циодрас призвал соблюдать меры личной гигиены и не поддаваться панике. "Эпидемия страха хуже, чем эпидемия вируса", - сказал он.

"Надо отметить, что на данный момент у нас нет ни одного случая заболевания, источник которого не был бы подтвержден", - добавил профессор.

На две недели продлеваются экстренные меры профилактики, введенные 4 марта в трех районах Пелопоннеса - Ахайа, Илия и Закинтос, поскольку именно отсюда большинство заболевших путешественников, сообщил Циодрас. Первоначально меры были введены на два дня. Здесь закрыты школы, театры, кинотеатры, музеи и археологические памятники. Отменяются все организованный экскурсии в и из этих районов, сообщил он, спортивные соревнования будут проходить при пустых трибунах до нового решения. По словам Циодраса, отменяются также организованные школьные поездки за рубеж до нового уведомления.