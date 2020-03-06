Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T16:49+0300
https://ria.ru/20200306/1568258348.html
Минздрав Греции сообщил о 14 новых случаях заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565540681_0:122:3072:1850_1036x0_80_0_0_efe89bb73c44027be76a959b30abe155.jpg
РИА Новости

Минздрав Греции сообщил о 14 новых случаях заражения коронавирусом

16:49 06.03.2020
1492
© REUTERS / Alexandros AvramidisЛюди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом в Салониках, Греция
Люди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом в Салониках, Греция
© REUTERS / Alexandros Avramidis
АФИНЫ, 6 мар – РИА Новости. В Греции за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения COVID-19, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу профессор Сотирис Циодрас на брифинге в пятницу.
Среди заболевших 11 человек в составе группы путешественников посетили святые места в Израиле, еще трое контактировали с ними, сказал Циодрас.
На данный момент в Греции подтверждены 45 случаев заболевания. Накануне в стране был выявлен 21 новый случай инфицирования коронавирусом, все заболевшие были вместе в поездке в Израиль. Первый случай заражения в Греции был выявлен 26 февраля в Салониках у 38-летней женщины, которая приехала из Италии.
"Все заболевшие чувствуют себя хорошо, у них легкие симптомы, за исключением одного 66-летнего мужчины из города Патры, который утром был подключен к искусственной вентиляции легких", - сказал Циодрас. Этот мужчина был первым из группы путешественников, у кого был диагностирован коронавирус.
Женщина в медицинской маске в Париже
Вчера, 16:40
В Евросоюзе заявили об ухудшении эпидобстановки из-за коронавируса
Циодрас призвал соблюдать меры личной гигиены и не поддаваться панике. "Эпидемия страха хуже, чем эпидемия вируса", - сказал он.
"Надо отметить, что на данный момент у нас нет ни одного случая заболевания, источник которого не был бы подтвержден", - добавил профессор.
На две недели продлеваются экстренные меры профилактики, введенные 4 марта в трех районах Пелопоннеса - Ахайа, Илия и Закинтос, поскольку именно отсюда большинство заболевших путешественников, сообщил Циодрас. Первоначально меры были введены на два дня. Здесь закрыты школы, театры, кинотеатры, музеи и археологические памятники. Отменяются все организованный экскурсии в и из этих районов, сообщил он, спортивные соревнования будут проходить при пустых трибунах до нового решения. По словам Циодраса, отменяются также организованные школьные поездки за рубеж до нового уведомления.
В префектуре Илия находится город Древняя Олимпия, где на развалинах храма богини Геры 12 марта пройдет церемония зажжения Олимпийского огня для летних Олимпийских игр в Токио. Сейчас археологический памятник закрыт. Как сообщили РИА Новости в греческом Олимпийском комитете, пока церемония зажжения и передачи Олимпийского огня планируется провести в обычном порядке. Окончательное решение НОК примет на следующей неделе, сообщили в комитете.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
010400
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаГрецияВ мире
Рекомендуем
Южнокорейские военные дезинфицируют железнодорожный вокзал города Дэгу
В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса
Люди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом, в Салониках, Греция
Минздрав Греции сообщил о 21 новом случае заражения коронавирусом
Прохожие в защитных медицинских масках
В Греции зафиксировали девятый случай заражения коронавирусом
Женщина в медицинской маске в Париже
В Евросоюзе заявили об ухудшении эпидобстановки из-за коронавируса
Девушка в медицинской маске
В Греции подтвердили десятый случай заражения коронавирусом
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Количество заразившихся коронавирусом в Израиле увеличилось до 19
Коронавирус 2019-nCoV
Ученые обнаружили изменения в клинических симптомах коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Число заражений коронавирусом в Британии за день выросло на 47 человек
Женщина в медицинской маске в Париже
В странах Евросоюза более четырех тысяч человек заболели коронавирусом
Ситуация в Италии в связи с коронавирусом
Число жертв коронавируса в Италии выросло до 197
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео обвинил Китай в изначальном сокрытии информации по коронавирусу
Медики у круизного судна Diamond Princess в порту Йокогамы
В Японии выявили более 50 случаев заражения коронавирусом за сутки
Экспресс-лаборатория
У вернувшейся из Италии жительницы Нижнего Новгорода нашли коронавирус
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Число зараженных коронавирусом в Германии выросло до 639 человек
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Власти Чили подтвердили пятый случай заболевания коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
22:34Крупный пожар в здании школы бокса в Подмосковье локализовали
22:30Тринадцать белорусских военнослужащих госпитализировали с отравлением
22:29Вьетнамскому куратору не разрешили участвовать в ярмарке в Лондоне
22:28Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до девяти
22:27СБ ООН не принял заявление о соглашении России и Турции по Идлибу
22:24В подмосковных Химках обрушилась кровля загоревшейся спортшколы
Лента новостейМолния