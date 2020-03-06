Вьетнамскому куратору не разрешили участвовать в ярмарке в Лондоне

Она была куратором стенда на ярмарке недорогого современного искусства (Affordable Arts Fair) в Баттерси, на юго-востоке Лондона. Мероприятие должно было открыться на следующей неделе.

Ракель Азран, арт-дилер из Нью-Йорка, которой принадлежит галерея современного вьетнамского искусства, написала Нгуен: "Все очень беспокоятся из-за коронавируса, а азиаты, пусть даже и несправедливо, считаются его разносчиками. Ваше присутствие на стенде вызовет замешательство среди публики, и посетители могут не захотеть подойти ближе".