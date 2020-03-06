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2020-03-06T22:29+0300
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Вьетнамскому куратору не разрешили участвовать в ярмарке в Лондоне
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РИА Новости

Вьетнамскому куратору не разрешили участвовать в ярмарке в Лондоне

22:29 06.03.2020
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© AFP 2020 / Philippe LopezКартины на ярмарке современного искусства "Affordable Arts Fair"
Картины на ярмарке современного искусства Affordable Arts Fair
© AFP 2020 / Philippe Lopez
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Вьетнамскому куратору Нгуен Ан не разрешили участвовать в ярмарке современного искусства в Лондоне. Ей было сказано, что азиатов воспринимают как переносчиков коронавируса, сообщает ARTnet.
Она была куратором стенда на ярмарке недорогого современного искусства (Affordable Arts Fair) в Баттерси, на юго-востоке Лондона. Мероприятие должно было открыться на следующей неделе.
Ракель Азран, арт-дилер из Нью-Йорка, которой принадлежит галерея современного вьетнамского искусства, написала Нгуен: "Все очень беспокоятся из-за коронавируса, а азиаты, пусть даже и несправедливо, считаются его разносчиками. Ваше присутствие на стенде вызовет замешательство среди публики, и посетители могут не захотеть подойти ближе".
Ан выложила фотографию этого письма в инстаграме, оно вызвало негодование со стороны пользователей.
"Мы поговорили с этой галереей, она не будет принимать участие в ярмарке на следующей неделе", — рассказал Independent представитель Affordable Arts Fair. — Уверяем вас, что организаторы не разделяют подобных взглядов и не давали никому указаний предпринимать такие шаги".
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