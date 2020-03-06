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В странах Евросоюза более четырех тысяч человек заболели коронавирусом
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РИА Новости

В странах Евросоюза более четырех тысяч человек заболели коронавирусом

16:53 06.03.2020 (обновлено: 17:42 06.03.2020)
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© REUTERS / Gonzalo FuentesЖенщина в медицинской маске в Париже
Женщина в медицинской маске в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости, Мария Князева. Более четырех тысяч случаев заболевания новым коронавирусом зафиксировано в 24 странах Евросоюза на данный момент, ситуация развивается ежечасно, сказала еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кирьякидес.
"Сегодня у нас более 4 тысяч случаев в 24 странах-членах, и ситуация продолжает развиваться, я бы сказала, ежечасно", - заявила она на пресс-конференции после внеочередного совета министров стран ЕС по здравоохранению, созванного ввиду коронавируса.
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"Сегодня мы слышали от Европейского центра профилактики и контроля над заболеваниями (European centre for disease prevention and control – ред.), что тренд таков: быстрый рост в странах союза в ближайшие недели", - добавила она.
Еврокомиссия мобилизует все инструменты поддержки стран ЕС, среди которых самое большое число заразившихся зафиксировано в Италии. Еврокомиссия также заявляет об оказании финансовой поддержки проектам по разработке мер борьбы с заболеванием.
"Просто более вероятно то, что происходящее в Италии произойдет и в других местах Европы, чем наоборот", - сказал со своей стороны еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.
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"Распространение COVID-19 - это тест на устойчивость нашей системы здравоохранения. Мы должны обеспечить наличие финансовых ресурсов и персонала", - добавила Кирьякидес.
"Сейчас момент для глобальной солидарности и солидарности внутри Евросоюза, только вместе мы сможем управлять этим кризисом максимально эффективно", - заявила еврокомиссар.
Еврокомиссия также напомнила, что этот вирус затрагивает не только вопросы здоровья, но и экономики, к примеру, сферы туризма и транспорта.
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