В странах Евросоюза более четырех тысяч человек заболели коронавирусом

Женщина в медицинской маске в Париже

БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости, Мария Князева. Более четырех тысяч случаев заболевания новым коронавирусом зафиксировано в 24 странах Более четырех тысяч случаев заболевания новым коронавирусом зафиксировано в 24 странах Евросоюза на данный момент, ситуация развивается ежечасно, сказала еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кирьякидес.

"Сегодня у нас более 4 тысяч случаев в 24 странах-членах, и ситуация продолжает развиваться, я бы сказала, ежечасно", - заявила она на пресс-конференции после внеочередного совета министров стран ЕС по здравоохранению, созванного ввиду коронавируса

"Сегодня мы слышали от Европейского центра профилактики и контроля над заболеваниями (European centre for disease prevention and control – ред.), что тренд таков: быстрый рост в странах союза в ближайшие недели", - добавила она.

Еврокомиссия мобилизует все инструменты поддержки стран ЕС, среди которых самое большое число заразившихся зафиксировано в Италии . Еврокомиссия также заявляет об оказании финансовой поддержки проектам по разработке мер борьбы с заболеванием.

"Просто более вероятно то, что происходящее в Италии произойдет и в других местах Европы , чем наоборот", - сказал со своей стороны еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

"Распространение COVID-19 - это тест на устойчивость нашей системы здравоохранения. Мы должны обеспечить наличие финансовых ресурсов и персонала", - добавила Кирьякидес.

"Сейчас момент для глобальной солидарности и солидарности внутри Евросоюза, только вместе мы сможем управлять этим кризисом максимально эффективно", - заявила еврокомиссар.