Путин рассказал о средствах на поддержку многодетных семей

ИВАНОВО, 6 мар - РИА Новости. Общий объем средств на поддержку каждой многодетной семьи составит более миллиона рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Общий объем денег, которые государство направляет на поддержку таких семей с тремя детьми, будет чуть ниже миллиона рублей. Это уже в принципе прилично. Если посчитать до трех, потом материнский капитал с трех до семи, плюс потом 450 тысяч погашения прямого при рождении третьего ребенка со стороны государства - общий объем средств несколько больше миллиона", - заявил Путин на встрече с представителями общественности в Иваново.