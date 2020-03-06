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Путин рассказал о средствах на поддержку многодетных семей
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РИА Новости

Путин рассказал о средствах на поддержку многодетных семей

16:44 06.03.2020
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
ИВАНОВО, 6 мар - РИА Новости. Общий объем средств на поддержку каждой многодетной семьи составит более миллиона рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Общий объем денег, которые государство направляет на поддержку таких семей с тремя детьми, будет чуть ниже миллиона рублей. Это уже в принципе прилично. Если посчитать до трех, потом материнский капитал с трех до семи, плюс потом 450 тысяч погашения прямого при рождении третьего ребенка со стороны государства - общий объем средств несколько больше миллиона", - заявил Путин на встрече с представителями общественности в Иваново.
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