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В Евросоюзе заявили об ухудшении эпидобстановки из-за коронавируса
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РИА Новости

В Евросоюзе заявили об ухудшении эпидобстановки из-за коронавируса

16:40 06.03.2020
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© REUTERS / Gonzalo FuentesЖенщина в медицинской маске в Париже
Женщина в медицинской маске в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости, Мария Князева. Эпидемиологическая ситуация в Евросоюзе из-за коронавируса ухудшилась, важно подумать над новыми мерами сдерживания заболевания, заявил министр здравоохранения председательствующей в Евросоюзе Хорватии Вили Берос.
"Эпидемиологическая ситуация ухудшилась. Важно подумать, как мы можем подготовить новые меры сдерживания и предотвращения", - сказал он на пресс-конференции после внеочередного совета министров стран ЕС по здравоохранению, созванного в связи с коронавирусом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
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