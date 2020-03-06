В Евросоюзе заявили об ухудшении эпидобстановки из-за коронавируса

"Эпидемиологическая ситуация ухудшилась. Важно подумать, как мы можем подготовить новые меры сдерживания и предотвращения", - сказал он на пресс-конференции после внеочередного совета министров стран ЕС по здравоохранению, созванного в связи с коронавирусом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.