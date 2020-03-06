Богданов обсудил с послами Египта и ОАЭ ситуацию в Сирии и Ливии

"В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-эмиратских связей. Проведена также "сверка часов" по складывающейся обстановке в Сирии, Ливии и зоне Персидского залива", - говорится в сообщении о встрече с эмиратским дипломатом.