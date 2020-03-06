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2020-03-06T16:37+0300
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Богданов обсудил с послами Египта и ОАЭ ситуацию в Сирии и Ливии
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РИА Новости

Богданов обсудил с послами Египта и ОАЭ ситуацию в Сирии и Ливии

16:37 06.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке, замминистра иностранных дел Михаил Богданов обсудил с послом ОАЭ Маададом Аль-Хейили и послом Египта Ихабом Насром ситуацию в Ливии и Сирии, сообщил МИД РФ.
"В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-эмиратских связей. Проведена также "сверка часов" по складывающейся обстановке в Сирии, Ливии и зоне Персидского залива", - говорится в сообщении о встрече с эмиратским дипломатом.
В ходе беседы Богданова с египетским послом "состоялся обмен мнениями по актуальной региональной и международной проблематике с акцентом на ситуацию в Сирии, Ливии и палестино-израильском урегулировании". Также стороны обсудили практические вопросы развития российско-египетских связей.
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Ихаб Талаат НасрВойна в СирииБлижний ВостокМихаил БогдановЛивияСирияОАЭВ мире
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