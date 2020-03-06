Богданов обсудил с послами Египта и ОАЭ ситуацию в Сирии и Ливии

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке, замминистра иностранных дел Михаил Богданов обсудил с послом ОАЭ Маададом Аль-Хейили и послом Египта Ихабом Насром ситуацию в Ливии и Сирии, сообщил МИД РФ.
"В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-эмиратских связей. Проведена также "сверка часов" по складывающейся обстановке в Сирии, Ливии и зоне Персидского залива", - говорится в сообщении о встрече с эмиратским дипломатом.
В ходе беседы Богданова с египетским послом "состоялся обмен мнениями по актуальной региональной и международной проблематике с акцентом на ситуацию в Сирии, Ливии и палестино-израильском урегулировании". Также стороны обсудили практические вопросы развития российско-египетских связей.