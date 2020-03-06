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Религия и мировоззрение
2020-03-06T16:37+0300
https://ria.ru/20200306/1568257142.html
В Одессе священник "новой церкви" подрался с прихожанами
https://cdn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_952e9b86be4113a25ec238f40ebfdfc2.jpg
РИА Новости

В Одессе священник "новой церкви" подрался с прихожанами

16:37 06.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль сотрудников украинской полиции
Автомобиль сотрудников украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 6 мар – РИА Новости. Драка между священником "новой церкви" Украины и прихожанами произошла в храме в Одессе, возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции.
"Между служителем и прихожанами произошло столкновение, во время которого мужчины нанесли друг другу телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное легкое телесное повреждение", санкция которой предусматривает штраф. Правоохранители выясняют все обстоятельств происшествия.
По данным СМИ, драка произошла в храме Рождества Христова, причиной конфликта была попытка поделить приход между бывшим и нынешним настоятелем храма.
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В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей".
Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
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