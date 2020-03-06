В Одессе священник "новой церкви" подрался с прихожанами

КИЕВ, 6 мар – РИА Новости. Драка между священником "новой церкви" Драка между священником "новой церкви" Украины и прихожанами произошла в храме в Одессе , возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции.

"Между служителем и прихожанами произошло столкновение, во время которого мужчины нанесли друг другу телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное легкое телесное повреждение", санкция которой предусматривает штраф. Правоохранители выясняют все обстоятельств происшествия.

По данным СМИ, драка произошла в храме Рождества Христова, причиной конфликта была попытка поделить приход между бывшим и нынешним настоятелем храма.

В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей".