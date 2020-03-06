В Одессе священник "новой церкви" подрался с прихожанами

"Между служителем и прихожанами произошло столкновение, во время которого мужчины нанесли друг другу телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное легкое телесное повреждение", санкция которой предусматривает штраф. Правоохранители выясняют все обстоятельств происшествия.
По данным СМИ, драка произошла в храме Рождества Христова, причиной конфликта была попытка поделить приход между бывшим и нынешним настоятелем храма.
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей".
Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.