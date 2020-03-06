Эксперт разъяснил результат экспертизы поста Водонаевой о "быдле"

Водонаева, бывшая участница "Дома-2", а ныне блогер и ведущая, ранее выразила мнение, что ради социальных выплат станут рожать по несколько детей только "отчаявшиеся от нищеты россияне" и "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки". Проблема с рождаемостью, по ее мнению, "не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян". Позже телеведущей пришлось давать пояснения в полиции по поводу своего скандального поста. В пятницу она опубликовала в Instagram заключение эксперта об отсутствии признаков экстремизма в ее словах.

"Проблема в том, что у нас общество не до конца точно и правильно понимает, что же такое экстремизм. У нас сегодня очень часто под понятие "экстремизм" пытаются подвести любое событие, которое кому-то не нравится или кого-то не устраивает, считается несоответствующим морали или каким-то политическим установкам", - рассказал Осадчий.

Он напомнил, что экстремизм – достаточно конкретное правонарушение, которое связано с какой-либо враждой или иными негативными действиями в отношении человека не по личным мотивам, а по мотивам принадлежности к какой-то устойчивой группе – национальной, религиозной, социальной.

По словам Осадчего, в тексте Водонаевой не имеются в виду никакие группы, а лишь поведенческая стратегия человека, который принимает решение родить ребенка. Он отметил, что "темой поста являются не группы людей", а отношение к решению родить без материальной обеспеченности.

"И вот Алена выражает свое негативное отношение к тем людям, которые все-таки решают рожать детей, не имея на это средства. Как эксперт-лингвист я отвечал на вопрос, есть ли здесь признаки экстремизма. И, конечно, как профессионал отвечаю: признаков экстремизма нет", - заявил Осадчий.