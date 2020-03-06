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Эксперт разъяснил результат экспертизы поста Водонаевой о "быдле"
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РИА Новости

Эксперт разъяснил результат экспертизы поста Водонаевой о "быдле"

16:37 06.03.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМодель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала
Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий, который провел экспертизу вызвавшей негативный резонанс публикации Алены Водонаевой, подтвердил, что не нашел в словах телеведущей признаков экстремизма, и отметил, что российское общество не до конца понимает значение этого слова.
Водонаева, бывшая участница "Дома-2", а ныне блогер и ведущая, ранее выразила мнение, что ради социальных выплат станут рожать по несколько детей только "отчаявшиеся от нищеты россияне" и "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки". Проблема с рождаемостью, по ее мнению, "не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян". Позже телеведущей пришлось давать пояснения в полиции по поводу своего скандального поста. В пятницу она опубликовала в Instagram заключение эксперта об отсутствии признаков экстремизма в ее словах.
"Проблема в том, что у нас общество не до конца точно и правильно понимает, что же такое экстремизм. У нас сегодня очень часто под понятие "экстремизм" пытаются подвести любое событие, которое кому-то не нравится или кого-то не устраивает, считается несоответствующим морали или каким-то политическим установкам", - рассказал Осадчий.
Он напомнил, что экстремизм – достаточно конкретное правонарушение, которое связано с какой-либо враждой или иными негативными действиями в отношении человека не по личным мотивам, а по мотивам принадлежности к какой-то устойчивой группе – национальной, религиозной, социальной.
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По словам Осадчего, в тексте Водонаевой не имеются в виду никакие группы, а лишь поведенческая стратегия человека, который принимает решение родить ребенка. Он отметил, что "темой поста являются не группы людей", а отношение к решению родить без материальной обеспеченности.
"И вот Алена выражает свое негативное отношение к тем людям, которые все-таки решают рожать детей, не имея на это средства. Как эксперт-лингвист я отвечал на вопрос, есть ли здесь признаки экстремизма. И, конечно, как профессионал отвечаю: признаков экстремизма нет", - заявил Осадчий.
Он также добавил, что как человек он с Водонаевой не согласен. На его взгляд, рождение ребенка нельзя сводить исключительно к материальным ценностям, ведь "это еще и чувства, человеческие отношения, инстинкты". "Как человек я, возможно, с Аленой не согласен, но не каждый глупый поступок содержит в себе признаки преступления – я так вам скажу. В этом случае это тот самый глупый поступок, но преступлением он не является", - считает эксперт.
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РоссияАлена ВодонаеваГосударственный институт русского языка им. А.С. ПушкинаОбщество
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