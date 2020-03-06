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Близкие заболевших коронавирусом в Москве находятся под наблюдением
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РИА Новости

Близкие заболевших коронавирусом в Москве находятся под наблюдением

16:36 06.03.2020 (обновлено: 16:43 06.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Близкие и друзья заболевших коронавирусом в Москве находятся под меднаблюдением, трое в больнице с симптомами ОРВИ, сообщает журналистам оперативный штаб по Москве.
"Близкие – друзья и родственники, с которыми заболевшие общались после возвращения домой, уже находятся под медицинским наблюдением. Те, у кого имеются симптомы ОРВИ, направлены в больницу – их всего 3 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что остальные, не имеющие никаких признаков заболевания, должны оставаться на домашнем карантине либо отправиться в обсервационный центр. По состоянию на 16:00 в обсервационном центре размещены 2 человека из числа близких контактов заболевших.
"Важно, что большинство не имели множества контактов и большую часть времени находились дома", - дополняется в сообщении.
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