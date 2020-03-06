Близкие заболевших коронавирусом в Москве находятся под наблюдением

Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Близкие и друзья заболевших Близкие и друзья заболевших коронавирусом Москве находятся под меднаблюдением, трое в больнице с симптомами ОРВИ, сообщает журналистам оперативный штаб по Москве.

"Близкие – друзья и родственники, с которыми заболевшие общались после возвращения домой, уже находятся под медицинским наблюдением. Те, у кого имеются симптомы ОРВИ, направлены в больницу – их всего 3 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные, не имеющие никаких признаков заболевания, должны оставаться на домашнем карантине либо отправиться в обсервационный центр. По состоянию на 16:00 в обсервационном центре размещены 2 человека из числа близких контактов заболевших.