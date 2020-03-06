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2020-03-06T16:37+0300
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В Уфе в канализации нашли тело убитого две недели назад мужчины
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РИА Новости

В Уфе в канализации нашли тело убитого две недели назад мужчины

16:35 06.03.2020 (обновлено: 16:37 06.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
УФА, 6 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали уфимца, который по версии следствия до смерти избил знакомого и продержал его тело две недели в своей квартире, а потом выбросил в канализационный коллектор, сообщает СУСК РФ по Башкирии.
По данным следствия, в ночь на 4 марта правоохранителям поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в канализационном коллекторе во дворе дома на улице Братьев Кадомцевых с признаками насильственной смерти. Криминалисты совместно с полицейскими установили личность подозреваемого в убийстве и задержали 36-летнего уфимца.
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По версии следствия, 21 февраля 2020 года мужчина в своей квартире распивал спиртное со знакомыми: мужчиной и женщиной. В ходе застолья мужчины поссорилось, хозяин квартиры нанес гостю множественные телесные повреждения, от которых мужчина скончался.
"Женщина вскоре ушла, а уфимец продержал тело знакомого у себя дома почти 2 недели, а после вместе со знакомым вынес тело на улицу и спрятал в ближайшем канализационном коллекторе", - сообщает башкирский следком.
В ведомстве отметили, что в настоящее время подозреваемый находится под стражей.
Сергей Гуселетов
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УфаРеспублика БашкортостанСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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