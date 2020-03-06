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Однокурсники зараженной коронавирусом студентки проходят осмотр
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РИА Новости

Однокурсники зараженной коронавирусом студентки проходят осмотр

16:34 06.03.2020 (обновлено: 17:36 06.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Учебная группа в университете, который посещала заболевшая коронавирусом, проходит осмотр для проведения медисследований, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Ранее в оперативном штабе сообщили, что за последние сутки в России зарегистрировано 6 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации - 1 случай в Нижнем Новгороде, 5 случаев в Москве.
"Важно, что большинство не имели множества контактов и большую часть времени находились дома. Только одна пациентка посещала занятия в университете. В настоящий момент ее учебная группа в полном составе проходит осмотр и забор биоматериалов для проведения исследования. Данные обо всех уехавших в другие регионы пассажирах переданы медицинским службам соответствующих субъектов страны", - сообщили в штабе.
Указом мэра Москвы от 5 марта в столице был введен режим повышенной готовности. Такая мера позволит сохранить жизнь города в привычном режиме и при этом сконцентрировать работу городских служб с группами риска – приехавшими из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуации. Этим гражданам необходимо по прибытию находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.
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Коронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавируса
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