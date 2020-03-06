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Путин ознакомился с разработками парашютного завода "Полет" в Иваново
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РИА Новости

Путин ознакомился с разработками парашютного завода "Полет" в Иваново

16:31 06.03.2020 (обновлено: 17:15 06.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Ивановского парашютного завода "Полёт"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Ивановского парашютного завода Полёт
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Ивановского парашютного завода "Полёт"
ИВАНОВО, 6 мар – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Ивановского парашютного завода "Полет" ознакомился с перспективными разработками предприятия для сил специального назначения и поделился воспоминаниями о прыжках с парашютом.
Президент вспомнил, что тогда никаких страховочных систем, которые сегодня разрабатывает "Полет", не было и в помине. Он рассказал, как во время одного из тренировочных прыжков не раскрылся парашют у его коллеги. "Я вижу, летит, летит что-то долго, летит без парашюта, а оказывается, он не раскрылся", - вспомнил Путин, подчеркнув, что это был первый прыжок этого сотрудника спецслужб.
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Президент добавил, что этот человек "остался жив, только потому что он все правильно делал".
Глава государства подчеркнул, что все действия, связанные с парашютами, требуют строжайшей четкости. Он даже вспомнил, как проходила тренировка по складыванию парашюта, когда старший офицер проверял каждое движение инструктируемых.
Генеральный директор предприятия Юлия Портнова, пообщавшись с президентом, отметила, что он досконально знает, как обращаться с оборудованием для прыжков с парашютом, и выразила уверенность, что он может очень быстро восстановить эти навыки.
Беседа, во время которой Путин вспомнил о своей учебе в школе для сотрудников спецслужб, проходила в конструкторском бюро завода. Перед этим главе государства продемонстрировали ряд разработок, которые, по словам руководителей "Полета", либо находятся, либо в ближайшее время поступят на испытание в министерство обороны.
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В частности, ему показали полный комплект для десантирования представителей сил специального назначения, включающий кислородное оборудование для прыжков с высоты от 4 до 8 тысяч метров. Также президенту продемонстрировали системы для выполнения тандемных прыжков, позволяющие совершить прыжок в одной связке парашютисту и, например, медицинскому работнику, а также служебной собаке.
По словам конструкторов, в течение этого года министерство обороны должно дать оценку этого комплекта по итогам испытаний.
Еще одна разработка завода "Полет", которая может поступить на испытания в войска в 2021 году - это автоматизированная парашютная система доставки грузов с помощью навигационного оборудования, способная с точностью до 100 метров отправлять груз весом до 500 килограмм.
Кроме того, внимание президента обратили на электронный страховочный прибор, который позволяет осуществить десантирование человека, по какой-то причине не способного управлять парашютом, например, раненого.
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Разработчики подчеркнули, что на данный момент такие страховочные приборы используются в армиях стран НАТО, в России такой прибор пока не применяется.
Руководители "Полета" подчеркнули, что все разработки, которые они продемонстрировали Путину, созданы инициативно самим предприятием и испытываются за счет его собственных средств.
Путин выразил восхищение увиденным, вспомнив, что во время его тренировочных прыжков ничего подобного не было.
Президент прошел по цехам предприятия и ознакомился с процессом изготовления парашютов и обмундирования для парашютистов.
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