Путин ознакомился с разработками парашютного завода "Полет" в Иваново

ИВАНОВО, 6 мар – РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Ивановского парашютного завода "Полет" ознакомился с перспективными разработками предприятия для сил специального назначения и поделился воспоминаниями о прыжках с парашютом.

Президент вспомнил, что тогда никаких страховочных систем, которые сегодня разрабатывает "Полет", не было и в помине. Он рассказал, как во время одного из тренировочных прыжков не раскрылся парашют у его коллеги. "Я вижу, летит, летит что-то долго, летит без парашюта, а оказывается, он не раскрылся", - вспомнил Путин, подчеркнув, что это был первый прыжок этого сотрудника спецслужб.

Президент добавил, что этот человек "остался жив, только потому что он все правильно делал".

Глава государства подчеркнул, что все действия, связанные с парашютами, требуют строжайшей четкости. Он даже вспомнил, как проходила тренировка по складыванию парашюта, когда старший офицер проверял каждое движение инструктируемых.

Генеральный директор предприятия Юлия Портнова, пообщавшись с президентом, отметила, что он досконально знает, как обращаться с оборудованием для прыжков с парашютом, и выразила уверенность, что он может очень быстро восстановить эти навыки.

Беседа, во время которой Путин вспомнил о своей учебе в школе для сотрудников спецслужб, проходила в конструкторском бюро завода. Перед этим главе государства продемонстрировали ряд разработок, которые, по словам руководителей "Полета", либо находятся, либо в ближайшее время поступят на испытание в министерство обороны.

В частности, ему показали полный комплект для десантирования представителей сил специального назначения, включающий кислородное оборудование для прыжков с высоты от 4 до 8 тысяч метров. Также президенту продемонстрировали системы для выполнения тандемных прыжков, позволяющие совершить прыжок в одной связке парашютисту и, например, медицинскому работнику, а также служебной собаке.

По словам конструкторов, в течение этого года министерство обороны должно дать оценку этого комплекта по итогам испытаний.

Еще одна разработка завода "Полет", которая может поступить на испытания в войска в 2021 году - это автоматизированная парашютная система доставки грузов с помощью навигационного оборудования, способная с точностью до 100 метров отправлять груз весом до 500 килограмм.

Кроме того, внимание президента обратили на электронный страховочный прибор, который позволяет осуществить десантирование человека, по какой-то причине не способного управлять парашютом, например, раненого.

Разработчики подчеркнули, что на данный момент такие страховочные приборы используются в армиях стран НАТО , в России такой прибор пока не применяется.

Руководители "Полета" подчеркнули, что все разработки, которые они продемонстрировали Путину, созданы инициативно самим предприятием и испытываются за счет его собственных средств.

Путин выразил восхищение увиденным, вспомнив, что во время его тренировочных прыжков ничего подобного не было.