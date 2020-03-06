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Путин пообещал упростить оформление маткапитала
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РИА Новости

Путин пообещал упростить оформление маткапитала

16:30 06.03.2020 (обновлено: 16:45 06.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
ИВАНОВО, 6 мар - РИА Новости. Оформление материнского капитала должно быть упрощено и сокращено по срокам - с 15 календарных дней до пяти рабочих, а в дальнейшем переведено в электронный формат, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы это обсуждали неоднократно, мы договорились о том, что оформление материнского капитала должно быть существенно сокращено по срокам, но на сегодняшний день мы договорились с 15 календарных дней уйти на, по-моему, пять рабочих. А в дальнейшем все это должно быть без обращения человека в соответствующие структуры. Только в электронной системе различные органы управления, компании, финансовые учреждения должны обмениваться информацией между собой", - сказал президент на встрече с представительницами общественности.
Он подчеркнул, что для этого регионы должны создать "полноценную базу, чтобы наполнить этой базой соответствующую электронную систему".
"Но работа такая идет, задача поставлена, надеюсь, что она будет запущена со следующего года", - добавил Путин.
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