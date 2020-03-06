Путин пообещал упростить оформление маткапитала

"Мы это обсуждали неоднократно, мы договорились о том, что оформление материнского капитала должно быть существенно сокращено по срокам, но на сегодняшний день мы договорились с 15 календарных дней уйти на, по-моему, пять рабочих. А в дальнейшем все это должно быть без обращения человека в соответствующие структуры. Только в электронной системе различные органы управления, компании, финансовые учреждения должны обмениваться информацией между собой", - сказал президент на встрече с представительницами общественности.