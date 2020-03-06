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В Москве три автомобиля столкнулись в тоннеле на Садовом кольце
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РИА Новости

В Москве три автомобиля столкнулись в тоннеле на Садовом кольце

16:29 06.03.2020 (обновлено: 16:30 06.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Сразу три автомобиля столкнулись в Добрынинском тоннеле на Садовом кольце в центре Москвы, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На внешней стороне Садового кольца в Добрынинском тоннеле произошло ДТП с участием трех автомашин", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что, по предварительным данным, пострадал один человек. Движение транспорта перекрыто по двум полосам из трех. Обстоятельства ДТП выясняются.
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