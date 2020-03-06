Россия не может обжаловать отказ Нидерландов выдать материалы по MH17

Представление в Ньювегейне доклада по расследованию крушения на востоке Украины в 2014 году лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17). Архивное фото

Представление в Ньювегейне доклада по расследованию крушения на востоке Украины в 2014 году лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Генеральной прокуратуре заявили, что Россия не может обжаловать отказ Нидерландов передать Москве материалы уголовного дела в отношении россиян, подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17.

В ответе надзорного ведомства на запрос РИА Новости говорится, что решение об отказе принял нидерландский министр юстиции и безопасности.

"Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголовным делам от 15 мая 1972 года не предусматривает возможности обжалования такого решения в национальных судебных органах", — отметили в Генпрокуратуре.

Там также напомнили, что российской стороне не позволили стать полноправным участником Совместной следственной группы (ССГ), несмотря на то, что Москва передала большой объем данных по делу MH17.

"К сожалению, большая часть этих материалов была проигнорирована ССГ, члены которой изначально демонстрировали избирательный подход к формированию доказательной базы, а также — очевидно предвзятое отношение к России и ее попыткам прояснить истинные обстоятельства авиакатастрофы", — добавили в Генпрокуратуре.

В ведомстве пояснили, что обвинение на судебном процессе будет представлять Национальная прокуратура Нидерландов, в то время как представители прокуратур других стран не уполномочены принимать в нем участие.

Крушение MH17

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев Донбасса, но те заявили об отсутствии средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

Расследование ведет ССГ, Россия в нем не участвует.

Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" , принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.

В июне 2019 года ССГ назвала имена четырех человек, которых считает причастными к доставке "Бука" на позицию и удару по Boeing. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. При этом в качестве доказательств использовалась информация из сомнительных источников, например фотографии из соцсетей, уже известные выдержки из интервью Гиркина и Бородая и новости из интернета.

Судебный процесс по делу, в котором значатся четыре фигуранта, начнется в Гааге 9 марта.

Генеральная прокуратура просила Нидерланды передать материалы по делу , но получила отказ.

Как заявили в ведомстве, граждане России не могут быть выданы другому государству, но это не означает, что россияне, совершившие какое-либо преступление за рубежом, остаются безнаказанными. Такие лица подлежат уголовной ответственности за свои действия в России по ее законам.

Москва категорически отвергает все обвинения в причастности к крушению и не раз заявляла о предвзятости следствия. Так, ССГ проигнорировала документы, свидетельствующие о том, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине, а также эксперименты концерна "Алмаз-Антей" (ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук"), подтверждающие, что Boeing сбили с территории, контролировавшейся украинской армией.