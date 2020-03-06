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2020-03-06T17:48+0300
https://ria.ru/20200306/1568256393.html
Россия не может обжаловать отказ Нидерландов выдать материалы по MH17
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РИА Новости

Россия не может обжаловать отказ Нидерландов выдать материалы по MH17

16:28 06.03.2020 (обновлено: 17:48 06.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредставление в Ньювегейне доклада по расследованию крушения на востоке Украины в 2014 году лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Представление в Ньювегейне доклада по расследованию крушения на востоке Украины в 2014 году лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Представление в Ньювегейне доклада по расследованию крушения на востоке Украины в 2014 году лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17). Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Генеральной прокуратуре заявили, что Россия не может обжаловать отказ Нидерландов передать Москве материалы уголовного дела в отношении россиян, подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17.
В ответе надзорного ведомства на запрос РИА Новости говорится, что решение об отказе принял нидерландский министр юстиции и безопасности.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
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"Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголовным делам от 15 мая 1972 года не предусматривает возможности обжалования такого решения в национальных судебных органах", — отметили в Генпрокуратуре.
Там также напомнили, что российской стороне не позволили стать полноправным участником Совместной следственной группы (ССГ), несмотря на то, что Москва передала большой объем данных по делу MH17.

"К сожалению, большая часть этих материалов была проигнорирована ССГ, члены которой изначально демонстрировали избирательный подход к формированию доказательной базы, а также — очевидно предвзятое отношение к России и ее попыткам прояснить истинные обстоятельства авиакатастрофы", — добавили в Генпрокуратуре.

В ведомстве пояснили, что обвинение на судебном процессе будет представлять Национальная прокуратура Нидерландов, в то время как представители прокуратур других стран не уполномочены принимать в нем участие.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
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Крушение MH17

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев Донбасса, но те заявили об отсутствии средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Расследование ведет ССГ, Россия в нем не участвует.
Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.
В июне 2019 года ССГ назвала имена четырех человек, которых считает причастными к доставке "Бука" на позицию и удару по Boeing. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. При этом в качестве доказательств использовалась информация из сомнительных источников, например фотографии из соцсетей, уже известные выдержки из интервью Гиркина и Бородая и новости из интернета.
Судебный процесс по делу, в котором значатся четыре фигуранта, начнется в Гааге 9 марта.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
15 февраля, 12:16
В ГП прокомментировали отказ Нидерландов передать материалы по MH17
Генеральная прокуратура просила Нидерланды передать материалы по делу, но получила отказ.
Как заявили в ведомстве, граждане России не могут быть выданы другому государству, но это не означает, что россияне, совершившие какое-либо преступление за рубежом, остаются безнаказанными. Такие лица подлежат уголовной ответственности за свои действия в России по ее законам.
Москва категорически отвергает все обвинения в причастности к крушению и не раз заявляла о предвзятости следствия. Так, ССГ проигнорировала документы, свидетельствующие о том, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине, а также эксперименты концерна "Алмаз-Антей" (ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук"), подтверждающие, что Boeing сбили с территории, контролировавшейся украинской армией.
Как отмечал президент Владимир Путин, Россию не допускают к расследованию катастрофы, а Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие.
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
26 июля 2019, 08:00
Правда о Boeing над Донбассом: битва Запада с реальностью
4071217032
Обсудить 64
РоссияMH17. РасследованиеНидерландыВ мире
Популярные комментарии
Одним словом: сами "расследовали", сами судят... Пусть сами и исполняют, соло на флейте )))
6 марта, 17:29
Ширшов Святослав
5741004
Лесом прогуляться не хотите?
6 марта, 17:41
Сергей Смирнов
2920003
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