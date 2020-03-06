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https://ria.ru/20200306/1568256218.html
У вернувшейся из Италии жительницы Нижнего Новгорода нашли коронавирус
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РИА Новости

У вернувшейся из Италии жительницы Нижнего Новгорода нашли коронавирус

16:26 06.03.2020 (обновлено: 17:46 06.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЭкспресс-лаборатория
Экспресс-лаборатория
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Один случай заражения коронавирусом лабораторно подтверждён у вернувшегося из Милана нижегородца, он находится в изолированном помещении под наблюдением врачей, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Нижегородской области. Позднее там уточнили, что коронавирус нашли у девушки.
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в пятницу сообщил, что в России за сутки зафиксировано шесть случаев коронавируса у россиян: один в Нижнем Новгороде и пять в Москве.
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"На сегодняшний день в Нижегородской области лабораторно подтверждён единственный случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Пациент на данный момент находится под наблюдением врачей, в изолированном помещении специализированного лечебного учреждения. По информации медиков, болезнь протекает в лёгкой форме, состояние пациента оценивается как удовлетворительное", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Пациент будет находиться под наблюдением специалистов на протяжении всего инкубационного периода. Отмечается, что к медикам заболевший обратился с признаками ОРВИ, которые появились после возвращения из Милана. Составлен список людей, с кем контактировал заболевший, с ними установлена связь и проводятся карантинные мероприятия.
Нижегородские власти уточнили, что коронавирус был обнаружен у жительницы Нижнего Новгорода 1993 года, обратившейся к врачам с признаками ОРВИ после поездки в Италию в конце февраля. "Девушка 1993 года рождения обратилась в поликлинику в конце февраля с признаками ОРВИ, которые появились после возвращения из туристической поездки в Италию (город Милан). Она была обследована по эпидемиологическим показаниям и направлена в специализированное медицинское учреждение. Болезнь у пациентки протекает в легкой форме, температура на 6 марта в норме", - говорится в сообщении.
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
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Все вновь выявленные случаи коронавируса "завезены" в Россию из Италии
"На сегодняшний день в регионе ситуация опасений не вызывает, предусмотрительно усилены меры профилактики, в том числе в ежедневном режиме осуществляется мониторинг лиц, прибывших из эпидемиологически неблагополучных территорий, усилен санитарно-карантинный контроль в нижегородском международном аэропорту "Стригино". Напоминаю, что необходимо обращать особое внимание на проведение дезинфекционных мер в местах массового пребывания людей", - сообщил Никитин.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
Регионы риска: распространение коронавируса в мире
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанк

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

Жители Тегерана идут по одной из центральных улиц в медицинских масках
1 из 15

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

© РИА Новости / Антон Быстров
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© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

Санитарная обработка мавзолея Фатимы Масуме в Куме
2 из 15

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency
© AFP 2020 / Atta Kenare

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

Санитарная обработка автобуса в Тегеране
3 из 15

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

© AFP 2020 / Atta Kenare
© РИА Новости / Антон Быстров

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — с 139 до 245.

Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
4 из 15

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — с 139 до 245.

© РИА Новости / Антон Быстров
© AFP 2020 / Banaras Khan

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

Врач проверяет температуру тела человека, возвращающегося из Ирана в карантинной зоне в пакистано-иранском приграничном городе Тафтан
5 из 15

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

© AFP 2020 / Banaras Khan
© AP Photo

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

Сотрудник в маске моет террасу торгового центра в Ла Калета, Тенерифе
6 из 15

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

© AP Photo
© AP Photo

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

Мужчина в маске в Ла Калета, Тенерифе
7 из 15

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

© AP Photo
© AP Photo

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

Женщина в отеле Costa Adeje Palace в Ла Калета, Тенерифе
8 из 15

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

© AP Photo
© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

Туристы фотографируются на фоне собора в Милане
9 из 15

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
10 из 15

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

Девушка в медицинской маске на улице Милана
11 из 15

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
© AFP 2020 / Yonhap

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
12 из 15

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

© AFP 2020 / Yonhap
© AFP 2020 / Jung Yeon-je

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокорейском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

Очередь за медицинскими масками в Тэгу
13 из 15

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокорейском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

© AFP 2020 / Jung Yeon-je
© AFP 2020 / Yonhap

Россия с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

Медицинские работники пассажиров в Тэгу
14 из 15

Россия с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

© AFP 2020 / Yonhap
© AP Photo / Lee Jin-man

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
15 из 15

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

© AP Photo / Lee Jin-man
1 из 15

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
2 из 15

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency
3 из 15

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

© AFP 2020 / Atta Kenare
4 из 15

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — с 139 до 245.

© РИА Новости / Антон Быстров
5 из 15

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

© AFP 2020 / Banaras Khan
6 из 15

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

© AP Photo
7 из 15

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

© AP Photo
8 из 15

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

© AP Photo
9 из 15

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan
10 из 15

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
11 из 15

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
12 из 15

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

© AFP 2020 / Yonhap
13 из 15

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокорейском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

© AFP 2020 / Jung Yeon-je
14 из 15

Россия с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

© AFP 2020 / Yonhap
15 из 15

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

© AP Photo / Lee Jin-man
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Коронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыГлеб НикитинНижний НовгородВОЗМоскваНижегородская областьУханьМиланИталияПроисшествия
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