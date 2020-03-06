У вернувшейся из Италии жительницы Нижнего Новгорода нашли коронавирус

Пациент будет находиться под наблюдением специалистов на протяжении всего инкубационного периода. Отмечается, что к медикам заболевший обратился с признаками ОРВИ, которые появились после возвращения из Милана. Составлен список людей, с кем контактировал заболевший, с ними установлена связь и проводятся карантинные мероприятия.