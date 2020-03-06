Замглавы МИД Панкин провел встречу с постпредом Всемирного банка

"Обсуждалось взаимодействие России с Банком, а также ряд актуальных вопросов международной повестки дня в области финансирования развития", - говорится в сообщении ведомства.

Во вторник Всемирный банк объявил о выделении 12 миллиардов долларов в качестве первоначального взноса на борьбу с эпидемией коронавируса COVID-19. Из этой суммы 8 миллиардов будут выделены в ускоренном порядке. Банк планирует помочь развивающимся странам укрепить систему здравоохранения, в условиях распространения вируса, в частности улучшить доступ к медицинским услугам, усилить эпиднадзор, активизировать сотрудничество с частным сектором для уменьшения воздействия на экономику.