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Замглавы МИД Панкин провел встречу с постпредом Всемирного банка
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РИА Новости

Замглавы МИД Панкин провел встречу с постпредом Всемирного банка

16:25 06.03.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин перед совещанием
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин перед совещанием
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Александр Панкин провел в пятницу встречу с постоянным представителем Всемирного банка в РФ Рено Селигманном, сообщил МИД РФ.
"Обсуждалось взаимодействие России с Банком, а также ряд актуальных вопросов международной повестки дня в области финансирования развития", - говорится в сообщении ведомства.
Во вторник Всемирный банк объявил о выделении 12 миллиардов долларов в качестве первоначального взноса на борьбу с эпидемией коронавируса COVID-19. Из этой суммы 8 миллиардов будут выделены в ускоренном порядке. Банк планирует помочь развивающимся странам укрепить систему здравоохранения, в условиях распространения вируса, в частности улучшить доступ к медицинским услугам, усилить эпиднадзор, активизировать сотрудничество с частным сектором для уменьшения воздействия на экономику.
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Александр ПанкинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Всемирный банкЭкономика
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