Россиян с лайнера Diamond Princess выписали из больницы в Казани

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россияне, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess, выписаны из больницы в Казани, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"В оперативном штабе уточнили, что в РФ на сегодняшний день зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции, из них 2 у граждан КНР, 7 у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 у гражданина Италии. 2 гражданина КНР выписаны по выздоровлении, также выписаны трое граждан России, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess", - говорится в сообщении.
Восемь россиян с круизного лайнера Diamond Princess, в том числе четверо жителей Казани (среди них один ребёнок), в ночь на 23 февраля самолетом МЧС были доставлены в столицу Татарстана и размещены в республиканской инфекционной больнице. По данным минздрава РФ, у троих из них был диагностирован коронавирус.
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