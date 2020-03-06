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Россиян с лайнера Diamond Princess выписали из больницы в Казани
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РИА Новости

Россиян с лайнера Diamond Princess выписали из больницы в Казани

16:16 06.03.2020 (обновлено: 16:18 06.03.2020)
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоСудно Diamond Princess в порту Йокогама
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
© РИА Новости / Иван Захарченко
Судно Diamond Princess в порту Йокогама. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россияне, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess, выписаны из больницы в Казани, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"В оперативном штабе уточнили, что в РФ на сегодняшний день зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции, из них 2 у граждан КНР, 7 у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 у гражданина Италии. 2 гражданина КНР выписаны по выздоровлении, также выписаны трое граждан России, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess", - говорится в сообщении.
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Коронавирус COVID-19Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыЯпонияКазаньВ мире
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