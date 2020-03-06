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Путин поздравил женщин с наступающим 8 Марта
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РИА Новости

Путин поздравил женщин с наступающим 8 Марта

16:15 06.03.2020 (обновлено: 21:05 06.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин с местными жителями после посещения детской поликлиники городской клинической больницы №4 города Иваново
 Президент РФ Владимир Путин с местными жителями после посещения детской поликлиники городской клинической больницы №4 города Иваново
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ИВАНОВО, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил женщин с наступающим 8 марта и отметил выросшее на 18% количество детей в Иваново.
"В преддверии праздника действительно хотел с вами встретиться, поздравить вас всех. Я еще буду иметь удовольствие, надеюсь, и сделаю это в средствах массовой информации, на всю страну. Но тем не менее, уже сейчас, думаю, пора начинать поздравлять. И я смотрю, цветы раскупаются очень активно, просто нарасхват. Тем более что сам праздник будет в выходные, поэтому мужчины на предприятиях, на местах работы уже своих коллег поздравляют. И я тоже к этому присоединяюсь", - рассказал Путин на встрече с представителями общественности Ивановской области.
Президент также напомнил о том, что Иваново всегда называли городом невест.
"Что меня очень радует: на 18% в Иваново увеличилось количество детей. Это все-таки такой очень серьезный, значимый пункт, хороший показатель", - отметил Путин.
Олег Скрипочка
Вчера, 16:13Хочу стать космонавтом
Космонавт Скрипочка с орбиты поздравил женщин
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Празднование 8 марта8 мартаРоссияВладимир ПутинИвановская областьИвановоОбщество
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