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Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
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РИА Новости

Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж

16:14 06.03.2020 (обновлено: 18:26 06.03.2020)
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ИВАНОВО, 6 мар — РИА Новости. Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
Глава государства приехал посмотреть детскую поликлинику, пообщался с жителями города.
"А возьмите меня замуж", — прокричала одна девушка.
Путин был несколько озадачен. Они перекинулись парой фраз, после чего девушка поблагодарила его.
Позже на встрече с представителями общественности Путин рассказал, что ему во время рабочей поездки в Иваново сделали предложение вступить в брак.
"Не хочется говорить тривиальные вещи, но невозможно от этого уйти. Иваново всегда называли городом невест, и сегодня я тоже получил соответствующее предложение здесь, мне кажется, камеры работали", — сказал Путин.
Он отметил, что девушка, сделавшая ему предложение, станет известна теперь на всю страну.
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Владимир ПутинИвановоОбщество
Популярные комментарии
Ничего, кроме приятной улыбки эта новость не вызывает. Хорошая девушка. Настоящий Президент. И это просто шутка.
6 марта, 16:17
Андрей
259142239132
Путин уже женат... на России )))
6 марта, 16:30
yyyu55 yu55
2083542266
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