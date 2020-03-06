Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж

ИВАНОВО, 6 мар — РИА Новости. Жительница Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.

Глава государства приехал посмотреть детскую поликлинику, пообщался с жителями города.

"А возьмите меня замуж", — прокричала одна девушка.

Путин был несколько озадачен. Они перекинулись парой фраз, после чего девушка поблагодарила его.

Позже на встрече с представителями общественности Путин рассказал, что ему во время рабочей поездки в Иваново сделали предложение вступить в брак.

"Не хочется говорить тривиальные вещи, но невозможно от этого уйти. Иваново всегда называли городом невест, и сегодня я тоже получил соответствующее предложение здесь, мне кажется, камеры работали", — сказал Путин.