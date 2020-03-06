Космонавт Скрипочка с орбиты поздравил женщин

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Единственный российский космонавт, находящийся сейчас на Международной космической станции, Олег Скрипочка поздравил женщин мира с наступающим восьмым марта, видеопоздравление, снятое в невесомости, опубликовано на Youtube-канале Роскосмос ТВ.
"Друзья …, я поздравляю лучшую половину человечества, вас, дорогие женщины, с международным женским днем!", - говорит Скрипочка.
Космонавт от лица всей мужской половины человечества поблагодарил женщин за их заботу и ежедневную поддержку, любовь, преданность и верность семейным традициям. По его словам, именно женщины приносят в дом "радость и красоту", а также наполняют его "особым светом".
"Этот праздник отмечается лишь раз в году, но мы бы хотели, чтобы каждый день рядом с нами вы ощущали надежную опору, уверенность в будущем и безграничные возможности. Будьте счастливы и любимы, дарите нам счастье ваших улыбок, нежность рук и любовь ваших сердец. С праздником, наши дорогие!", - добавил Скрипочка.
Сейчас на МКС помимо российского космонавта находятся американцы Эндрю Морган и Джессика Меир. Пополнение на борту ожидается 9 апреля, когда на корабле "Союз МС-16" на станцию отправятся россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с астронавтом НАСА Крисом Кессиди.
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