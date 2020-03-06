Космонавт Скрипочка с орбиты поздравил женщин

"Этот праздник отмечается лишь раз в году, но мы бы хотели, чтобы каждый день рядом с нами вы ощущали надежную опору, уверенность в будущем и безграничные возможности. Будьте счастливы и любимы, дарите нам счастье ваших улыбок, нежность рук и любовь ваших сердец. С праздником, наши дорогие!", - добавил Скрипочка.