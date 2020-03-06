Россияне назвали размер желаемой зарплаты

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Россияне рассказали, сколько хотят зарабатывать и под чьим руководством предпочли бы работать. Об этом сообщается в исследовании портала "Работа.ру". Результаты есть в распоряжении РИА Новости.

В среднем российские женщины хотят получать 80 тысяч рублей в месяц. В Москве этот показатель равен 97 тысячам.

При этом мужчины в качестве желаемого заработка назвали сумму в 103 тысячи рублей. Жители столицы указали, что хотели бы получать 111 тысяч рублей.

Возраст карьерного успеха, когда специалист претендует на руководящую позицию, составил 41 год у женщин и 45 лет у мужчин.

Кроме того, только семь процентов россиян хотят работать под шефством женщин, в то время как начальника-мужчину предпочли бы 42 процента респондентов. Для остальных респондентов этот вопрос не важен.

Большинство опрошенных (60%) не считают, что пол играет важную роль для успешного карьерного роста. При этом каждый третий респондент отметил, что женщинам труднее идти вверх по карьерной лестнице. Сами представительницы слабого пола такой вариант выбирали еще чаще — 42%.