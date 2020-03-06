Пуск "Союза" с космодрома Куру перенесли на апрель, сообщил источник

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пуск российской Пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" со спутником оптико-электронной разведки ОАЭ Falcon Eye 2 с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен на первую половину апреля, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В четверг другой источник РИА Новости в отрасли сообщил о переносе запуска Falcon Eye 2 с 6 на 7 марта из-за проблемы с разгонным блоком "Фрегат". Позже эту информацию подтвердил агентству представитель Гвианского космического центра.

"Принято решение заменить "Фрегат" на аналогичный, предназначавшийся для запуска французского спутника оптико-электронной разведки CSO-2 и имеющийся на космодроме", - сказал собеседник агентства.

По его словам, подготовка нового "Фрегата" к запуску займет определенное время, поэтому старт спутника Falcon Eye 2 состоится в первой половине апреля. "Не исключено, что 10 апреля, так как на эту дату ранее намечался запуск спутника CSO-2", - пояснил источник.

Он отметил, что 9 марта головную часть с "Фрегатом" и спутником Falcon Eye 2 планируется отстыковать от ракеты "Союз-СТ" и возвратить в корпус подготовки для разборки.

В июле 2019 года запуск спутника Falcon Eye 1 на ракете Vega с Куру завершился неудачей из-за аварии второй ступени ракеты. После этого ОАЭ приняли решение запустить следующий аппарат на ракете "Союз-СТ".