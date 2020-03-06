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Пуск "Союза" с космодрома Куру перенесли на апрель, сообщил источник
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РИА Новости

Пуск "Союза" с космодрома Куру перенесли на апрель, сообщил источник

16:10 06.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане
Запуск ракеты-носителя Союз-СТ с космодрома Куру во Французской Гвиане
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" со спутником оптико-электронной разведки ОАЭ Falcon Eye 2 с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен на первую половину апреля, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В четверг другой источник РИА Новости в отрасли сообщил о переносе запуска Falcon Eye 2 с 6 на 7 марта из-за проблемы с разгонным блоком "Фрегат". Позже эту информацию подтвердил агентству представитель Гвианского космического центра.
"Принято решение заменить "Фрегат" на аналогичный, предназначавшийся для запуска французского спутника оптико-электронной разведки CSO-2 и имеющийся на космодроме", - сказал собеседник агентства.
По его словам, подготовка нового "Фрегата" к запуску займет определенное время, поэтому старт спутника Falcon Eye 2 состоится в первой половине апреля. "Не исключено, что 10 апреля, так как на эту дату ранее намечался запуск спутника CSO-2", - пояснил источник.
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Он отметил, что 9 марта головную часть с "Фрегатом" и спутником Falcon Eye 2 планируется отстыковать от ракеты "Союз-СТ" и возвратить в корпус подготовки для разборки.
В июле 2019 года запуск спутника Falcon Eye 1 на ракете Vega с Куру завершился неудачей из-за аварии второй ступени ракеты. После этого ОАЭ приняли решение запустить следующий аппарат на ракете "Союз-СТ".
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
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Куру (космодром)Космос - РИА НаукаСоюзФранцузская Гвиана
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