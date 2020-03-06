Российское авторское общество подало иск к "Эху Москвы"

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Российского авторского общества (РАО) , требующего взыскать с радиостанции "Эхо Москвы" более 3,3 миллиона рублей из-за задолженности по лицензионным договорам, радиостанция не согласна с предъявленной суммой и удивлена подачей иска.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 4 марта, к рассмотрению он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда не уточняются.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе РАО, "основанием для судебного иска стало наличие дебиторской задолженности по двум лицензионным договорам, заключенным между ЗАО "Эхо Москвы" и РАО".

"По условиям одного договора, заключенного в 2012 году, ЗАО "Эхо Москвы" получило разрешение на сообщение произведений в эфире радиостанции "Эхо Москвы", а в рамках второго договора, подписанного сторонами в 2017 году, СМИ получило право на трансляцию произведений на официальном интернет-сайте echo.msk.ru ", - пояснили в организации.

В РАО утверждают, что радиостанция допустила просрочку выплаты авторского вознаграждения за 3-й и 4-й кварталы 2019 года, при этом урегулировать вопрос с задолженностью, которая с учетом штрафных санкций превысила 3 миллиона рублей, в досудебном порядке не получилось.

"Эхо Москвы" удивлено подачей иска, подтвердило наличие задолженности только за один квартал и не согласилось с суммой претензий.

"Задолженность только за 4-й квартал 2019. Поэтому мы не согласны с предъявленной суммой. Мы признавали задолженность и вели переговоры о погашении, поэтому подача в суд была для нас странной, ибо переговоры продолжаются. Но суд так суд. У нас до сих пор не утвержден бюджет - нет председателя совета директоров, (Дмитрий) Чернышенко ушел в вице-премьеры", - ответил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов на запрос РИА Новости.

С 21 января 2020 года Чернышенко, ранее возглавлявший " Газпром-медиа ", куда входит радиостанция "Эхо Москвы", занял пост заместителя председателя правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инноваций, связи и СМИ, а также культуры, туризма и спорта. Кандидатура нового председателя совета директоров до сих пор не названа.

РАО является организацией по управлению авторскими правами на коллективной основе. Оно имеет государственную аккредитацию в сфере управления исключительными правами на обнародованные музыкальные произведения и отрывки музыкально-драматических произведений в отношении их публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции.