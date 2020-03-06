Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T16:09+0300
https://ria.ru/20200306/1568254488.html
Оперштаб по коронавирусу рассказал о состоянии зараженных россиян
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568133137_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_9461afc2f0529d4420d85ea93e8481a6.jpg
РИА Новости

Оперштаб по коронавирусу рассказал о состоянии зараженных россиян

16:00 06.03.2020 (обновлено: 16:09 06.03.2020)
1635
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса в Коммунарке
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Состояние шестерых россиян, у которых в пятницу выявлен коронавирус, удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации - один случай в Нижнем Новгороде, пять случаев в Москве.
"Заболевание протекает в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия. Состояние пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
219233
Обсудить 1
Нижний НовгородМоскваКоронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавируса
Рекомендуем
Медицинский работник в отделении для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
Контактировавших с заболевшими коронавирусом россиян определили
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
Коронавирус 2019-nCoV
Ученые обнаружили изменения в клинических симптомах коронавируса
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
Все вновь выявленные случаи коронавируса "завезены" в Россию из Италии
Экспресс-лаборатория
У вернувшейся из Италии жительницы Нижнего Новгорода нашли коронавирус
Люди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана, Иран
Иран зафиксировал рекордный рост числа случаев заражения коронавирусом
Сотрудники метрополитена проверяют у пассажиров московского метро температуру с помощью тепловизора
Пассажирам московского метро начали измерять температуру
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Однокурсники зараженной коронавирусом студентки проходят осмотр
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
Близкие заболевших коронавирусом в Москве находятся под наблюдением
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео обвинил Китай в изначальном сокрытии информации по коронавирусу
В микробиологической лаборатории
В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом
Женщина в медицинской маске в Париже
В Евросоюзе заявили об ухудшении эпидобстановки из-за коронавируса
Ситуация в Италии в связи с коронавирусом
Число жертв коронавируса в Италии выросло до 197
Южнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
"Это сейчас единственное оружие". Мифы и правда о коронавирусе
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Оперативный штаб рассказал о состоянии больных коронавирусом в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:57Кадыров исполнил новогоднюю мечту мальчика из Брянска
00:55Число заболевших коронавирусом в Аргентине выросло до восьми человек
00:36Помпео и Гутерреш обсудили установление режима перемирия в Сирии
00:31Въезд и выезд из Вифлеема закрыли из-за коронавируса
00:28Между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начинают курсировать поезда
00:24Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
Лента новостейМолния