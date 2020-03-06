Оперштаб по коронавирусу рассказал о состоянии зараженных россиян

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Состояние шестерых россиян, у которых в пятницу выявлен коронавирус, удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации - один случай в Нижнем Новгороде, пять случаев в Москве.
"Заболевание протекает в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия. Состояние пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса