Контактировавших с заболевшими коронавирусом россиян определили

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Круг лиц, с которыми контактировали заболевшие коронавирусом в России, определен, все они взяты под медицинское наблюдение, сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
По данным оперштаба, в России за сутки зафиксировано шесть случаев коронавируса у россиян: один в Нижнем Новгороде и пять в Москве.
"Незамедлительно был определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации... Все контактные находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование", - говорится в сообщении.
2 марта, 16:06Симптомы коронавируса: как распознать болезнь