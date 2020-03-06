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Контактировавших с заболевшими коронавирусом россиян определили
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РИА Новости

Контактировавших с заболевшими коронавирусом россиян определили

16:00 06.03.2020 (обновлено: 16:15 06.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в отделении для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Медицинский работник в отделении для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Круг лиц, с которыми контактировали заболевшие коронавирусом в России, определен, все они взяты под медицинское наблюдение, сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
По данным оперштаба, в России за сутки зафиксировано шесть случаев коронавируса у россиян: один в Нижнем Новгороде и пять в Москве.
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"Незамедлительно был определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации... Все контактные находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование", - говорится в сообщении.
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