В Сингапуре выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Сингапура подтвердило 13 новых случаев заражения коронавирусом, общее число достигло 130, 82 человека полностью поправились и покинули больницы, сообщается на сайте минздрава.
"По состоянию на 12 часов (7.00 мск) шестого марта министерство здравоохранения подтвердило еще 13 случаев инфекции COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении ведомства.
Вирус, в частности, был обнаружен у члена экипажа авиакомпании Singapore Airlines, который в феврале побывал в Южной Африке и Франции. С тех пор, как у него было найдено заболевание, на работу он не ходил, отмечает минздрав.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
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