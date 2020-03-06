В Сингапуре выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом

"По состоянию на 12 часов (7.00 мск) шестого марта министерство здравоохранения подтвердило еще 13 случаев инфекции COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении ведомства.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.