Пассажирам московского метро начали измерять температуру

Отмечается, что список станций, где ведется такой мониторинг, постоянно обновляется. Помимо этого, метрополитен предпринимает и другие меры санитарной безопасности. "Усилены мероприятия по уборке инфраструктуры — мы убираем чаще с применением специальных средств, также чаще меняются воздушные фильтры в вагонах, проводится кварцевание подвижного состава", - добавили в метрополитене. Предприятие подчеркивает, что и сами пассажиры должны заботиться о здоровье: протирать руки антисептиками, чаще их мыть, носить маску при первых признаках недомогания.