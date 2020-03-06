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В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
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РИА Новости

В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

15:56 06.03.2020 (обновлено: 22:53 06.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В России за сутки подтвердили шесть новых случаев коронавируса Covid-19, сообщили в оперативном штабе.
"Один <...> в Нижнем Новгороде, пять <...> в Москве", — уточняется в релизе.
Все заразившиеся приехали из Италии, сейчас они находятся в инфекционных боксах. У четырех столичных пациентов и нижегородца заболевание протекает в легкой форме, шестой в состоянии средней тяжести.
Круг лиц, с которыми они контактировали, установлен, за всеми наблюдают медики, трое находятся в больнице с симптомами ОРВИ.
Теперь в стране десять подтвержденных случаев нового коронавируса, первые заболевшие уже поправились.
К основным признакам инфекции относятся сухой кашель и повышение температуры, хотя иногда болезнь протекает без симптомов. В острых формах сопровождается одышкой.
По последним данным, общее число заболевших Covid-19 в мире превысило 100 тысяч, 3405 умерли. Первые строчки по количеству заразившихся занимают Китай, Южная Корея, Италия и Иран. Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в эти страны.
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