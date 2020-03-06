В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В России за сутки подтвердили шесть новых случаев коронавируса Covid-19, сообщили в оперативном штабе.

"Один <...> в Нижнем Новгороде, пять <...> в Москве", — уточняется в релизе.

Все заразившиеся приехали из Италии, сейчас они находятся в инфекционных боксах. У четырех столичных пациентов и нижегородца заболевание протекает в легкой форме, шестой в состоянии средней тяжести.

Круг лиц, с которыми они контактировали, установлен, за всеми наблюдают медики, трое находятся в больнице с симптомами ОРВИ.

Теперь в стране десять подтвержденных случаев нового коронавируса, первые заболевшие уже поправились.

К основным признакам инфекции относятся сухой кашель и повышение температуры, хотя иногда болезнь протекает без симптомов. В острых формах сопровождается одышкой.