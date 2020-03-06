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В Перу выявили первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Перу выявили первый случай заражения коронавирусом

15:54 06.03.2020
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© AP Photo / Francois MoriРаботник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
© AP Photo / Francois Mori
Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента . Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Первый случай заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Перу, заявил президент страны Мартин Вискарра.
"Риск того, что коронавирус попадет в Перу, всегда существовал. Сегодня я должен сообщить, что рано утром был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в нашей стране", - заявил Вискарра в ходе выступления, опубликованного в Twitter местного телеканала Canal N.
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