В Перу выявили первый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Первый случай заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Перу, заявил президент страны Мартин Вискарра.
"Риск того, что коронавирус попадет в Перу, всегда существовал. Сегодня я должен сообщить, что рано утром был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в нашей стране", - заявил Вискарра в ходе выступления, опубликованного в Twitter местного телеканала Canal N.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса