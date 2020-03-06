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Суд по MH17 в Нидерландах состоится, несмотря на коронавирус
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РИА Новости

Суд по MH17 в Нидерландах состоится, несмотря на коронавирус

15:54 06.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
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Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Судебное заседание по делу о крушении Boeing в Донбассе в июле 2014 года (рейс MH17), запланированное на 9 марта в Нидерландах, состоится, несмотря на распространение коронавируса, сообщили РИА Новости в окружном суде Гааги.
Ранее стало известно, что в Нидерландах зарегистрирован первый смертельный случай от коронавируса. Число случаев заражения новым коронавирусом в этой стране достигло 82.
"Суд состоится, как и планировалось, в понедельник в 10.00", - сказали в суде в ответ на вопрос о том, не планируется ли переносить заседание в связи с развитием ситуации с коронавирусом.
На сайте гаагского суда, посвященном судебному процессу по MH17, сообщалось, что в связи с коронавирусом в судебном комплексе Схипхол и примыкающем к нему пресс-центре будут приняты все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции. Отмечалось, что окружной суд Гааги обеспечит комплекс Схипхол дезинфицирующим средством для рук, дополнительными чистящими средствами для поручней, дверных ручек и туалетов.
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
Вчера, 11:40
МИД обвинил Нидерланды в давлении на суд перед заседанием по MH17
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
МИД РФ заявлял, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Спасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. 17 июля 2014 года
4 марта, 20:53
В ДНР усомнились в объективности суда по MH17
В июне 2019 года международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера.
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Коронавирус COVID-19MH17. РасследованиеНидерландыВ мире
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