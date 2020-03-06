Нацсовет Украины по ТВ назначил внеплановую проверку телеканалу ZIK

Ранее парламент Украины создал комиссию по расследованию деятельности телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и обеспечения противодействия "информационному воздействию" РФ.
28 февраля, 12:34Украинский телеканал "Общественное" сообщил о блокировании работы
"Телерадиокомпании "Новые коммуникации" (логотип "ZIK") назначена внеплановая выездная проверка по соблюдению норм законодательства о запрете распространения языка ненависти, распространения необъективной информации, посягательства на права и свободы человека", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, такие высказывания прозвучали во время телемарафона "Пахнет Соросом" на телеканале ZIK 28 февраля.
После проведения проверки, изучив все обстоятельства, регулятор примет соответствующее решение.
26 сентября 2019, 14:36Нацсовет по ТВ лишил лицензии пять вещателей телеканала "112.Украина"