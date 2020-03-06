Нацсовет Украины по ТВ назначил внеплановую проверку телеканалу ZIK

"Телерадиокомпании "Новые коммуникации" (логотип "ZIK") назначена внеплановая выездная проверка по соблюдению норм законодательства о запрете распространения языка ненависти, распространения необъективной информации, посягательства на права и свободы человека", - говорится в сообщении.