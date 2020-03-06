Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T16:02+0300
https://ria.ru/20200306/1568253775.html
Нацсовет Украины по ТВ назначил внеплановую проверку телеканалу ZIK
https://cdn25.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_0:300:2500:1706_1036x0_80_0_0_5aa902112e446bae8bef4200b80ff615.jpg
РИА Новости

Нацсовет Украины по ТВ назначил внеплановую проверку телеканалу ZIK

15:51 06.03.2020 (обновлено: 16:02 06.03.2020)
103
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 6 мар – РИА Новости. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку телеканалу ZIK, чтобы удостовериться в соблюдении запрета на распространение в эфире "языка ненависти" и необъективной информации, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
Ранее парламент Украины создал комиссию по расследованию деятельности телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и обеспечения противодействия "информационному воздействию" РФ.
Оператор во время прямого эфира
28 февраля, 12:34
Украинский телеканал "Общественное" сообщил о блокировании работы
"Телерадиокомпании "Новые коммуникации" (логотип "ZIK") назначена внеплановая выездная проверка по соблюдению норм законодательства о запрете распространения языка ненависти, распространения необъективной информации, посягательства на права и свободы человека", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, такие высказывания прозвучали во время телемарафона "Пахнет Соросом" на телеканале ZIK 28 февраля.
После проведения проверки, изучив все обстоятельства, регулятор примет соответствующее решение.
Площадь Независимости в Киеве
26 сентября 2019, 14:36
Нацсовет по ТВ лишил лицензии пять вещателей телеканала "112.Украина"
020011
Обсудить 0
ZIK (телеканал)NewsOne112 УкраинаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган считает возможной долгосрочную стабилизацию ситуации в Идлибе
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова обратится в Красный Крест с просьбой посетить Ярошенко
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В Раде озвучили новый план "борьбы" за Крым и Донбасс
Охранный периметр Минской исправительной колонии
Правозащитники сообщили о новом смертном приговоре в Белоруссии
Военнослужащие США и Афганистана в провинции Кандагар в Афганистане
С уходом США из Афганистана ситуация обострится, считает генерал
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Новый глава МИД Украины признался, что переступал границу с Крымом
Автомобиль сотрудников украинской полиции
В Одессе священник "новой церкви" подрался с прихожанами
Крым
В ГД оценили планы "Меджлиса"* устроить митинг в центре Симферополя
Президент РФ Владимир Путин
Песков: в планах Путина нет контактов с руководством Саудовской Аравии
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В МИД Франции прокомментировали предстоящий суд по MH17
Военные действия в провинции Идлиб
Боевики шесть раз за сутки обстреляли Идлибскую зону деэскалации
Заседание Совета Безопасности ООН
Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Турция будет и дальше выпускать беженцев в страны ЕС, заявил Эрдоган
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
СБ ООН не принял заявление о соглашении России и Турции по Идлибу
Министр обороны Сербии Александр Вулин
Сербская армия готова закрыть границу для мигрантов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:57Кадыров исполнил новогоднюю мечту мальчика из Брянска
00:55Число заболевших коронавирусом в Аргентине выросло до восьми человек
00:36Помпео и Гутерреш обсудили установление режима перемирия в Сирии
00:31Въезд и выезд из Вифлеема закрыли из-за коронавируса
00:28Между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начинают курсировать поезда
00:24Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
Лента новостейМолния