Москалькова обратится в Красный Крест с просьбой посетить Ярошенко

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратится в Красный Крест с просьбой посетить российского летчика Константина Ярошенко , отбывающего наказание в американской тюрьме, оценить его состояние и лечение.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В конце октября 2019 года супруга летчика Виктория Ярошенко сообщила РИА Новости, что американские власти отказали в его передаче.

В своем Instagram Москалькова написала, что "есть серьезные опасения" по поводу состояния его здоровья. Так, сейчас у Ярошенко проблемы с ногой, и он проходит курс интенсивной терапии.

"Я приняла решение обратиться в Красный Крест с просьбой посетить российского гражданина, чтобы понимать, какое у него заболевание, насколько оно опасно для жизни и здоровья, какое лечение получает Константин", - написала Москалькова.

Она также рассказала, что в пятницу встретилась с женой и дочерью Ярошенко. Омбудсмен отметила, что у семьи есть возможность общаться с ним по телефону, они созваниваются практически каждый день.