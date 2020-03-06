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Москалькова обратится в Красный Крест с просьбой посетить Ярошенко
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РИА Новости

Москалькова обратится в Красный Крест с просьбой посетить Ярошенко

15:49 06.03.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратится в Красный Крест с просьбой посетить российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме, оценить его состояние и лечение.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В конце октября 2019 года супруга летчика Виктория Ярошенко сообщила РИА Новости, что американские власти отказали в его передаче.
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В своем Instagram Москалькова написала, что "есть серьезные опасения" по поводу состояния его здоровья. Так, сейчас у Ярошенко проблемы с ногой, и он проходит курс интенсивной терапии.
"Я приняла решение обратиться в Красный Крест с просьбой посетить российского гражданина, чтобы понимать, какое у него заболевание, насколько оно опасно для жизни и здоровья, какое лечение получает Константин", - написала Москалькова.
Она также рассказала, что в пятницу встретилась с женой и дочерью Ярошенко. Омбудсмен отметила, что у семьи есть возможность общаться с ним по телефону, они созваниваются практически каждый день.
"Это очень важно для сохранения семьи, ведь человеку, который находится в изоляции, в чужой стране, вдали от дома как никому важна поддержка дорогих и близких ему людей", - заключила Москалькова.
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Татьяна МоскальковаКонстантин ЯрошенкоКрасный КрестВ мире
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