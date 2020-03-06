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Житель Иваново попросил Путина помочь решить проблемы с отоплением
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РИА Новости

Житель Иваново попросил Путина помочь решить проблемы с отоплением

15:48 06.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи в аэропорту Иваново
Владимир Путин во время встречи в аэропорту Иваново
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин во время встречи в аэропорту Иваново. Архивное фото
ИВАНОВО, 6 мар - РИА Новости. Житель города Иваново, куда в пятницу приехал президент России Владимир Путин, попросил главу государства помочь ему решить проблемы с жильем, в частности, с отоплением.
Путин после посещения детской поликлиники подошел к приветствовавшим его жителям города. Некоторые благодарили главу государства, другие просили помочь.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения детской поликлиники городской клинической больницы №4 города Иваново. 6 марта 2020
Вчера, 15:02
Путин посетил новую детскую поликлинику в Иваново
Один из них попросил помочь ему решить вопрос с отоплением, поскольку через губернатора у него это сделать не получилось. Путин спросил адрес и имя мужчины и посоветовал после разговора с ним подойти отдельно к губернатору.
Несколько человек попросили о совместной фотографии. Один из жителей города попросил президента взять на руки его маленькую дочку. Путин не отказал и сфотографировался с ребенком.
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