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Союзное государство
2020-03-06T15:50+0300
https://ria.ru/20200306/1568253224.html
Мишустин и Румас обсудили вопросы интеграции России и Белоруссии
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РИА Новости

Мишустин и Румас обсудили вопросы интеграции России и Белоруссии

15:46 06.03.2020 (обновлено: 15:50 06.03.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава кабмина Белоруссии Сергей Румас по телефону обсудили сотрудничество двух стран и вопросы интеграции, сообщили в пресс-службе кабмина РФ.
"Рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также совместная работа в Евразийском экономическом союзе. Кроме того, главы правительств России и Белоруссии обсудили график предстоящих контактов", - говорится в сообщении.
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Союзное государствоРоссияСергей РумасМихаил МишустинБелоруссияПолитика
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