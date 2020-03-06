Мишустин и Румас обсудили вопросы интеграции России и Белоруссии

"Рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также совместная работа в Евразийском экономическом союзе. Кроме того, главы правительств России и Белоруссии обсудили график предстоящих контактов", - говорится в сообщении.