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Новак встретится со странами, не входящими в ОПЕК
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РИА Новости

Новак встретится со странами, не входящими в ОПЕК

15:45 06.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Министр энергетики России Александр Новак проводит в Вене встречу со странами, не входящими в ОПЕК, заседание всего альянса ОПЕК+ еще не началось, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
"Новак сейчас встречается с "не ОПЕК", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что во встрече принимают участие все страны соглашения о сокращении добычи, не входящие в ОПЕК.
ОПЕК+ в пятницу обсуждает в Вене судьбу венской сделки в условиях замедления спроса на нефть из-за коронавируса и возможность углубления сокращения добычи альянсом для поддержки рынка.
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