ПФР подготовил проект о сроках получения сертификата на маткапитал

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пенсионный фонд подготовил проект о сокращении до пяти рабочих дней срока принятия решения о выдачи материнского капитала, россиянам также не придется передавать в ПФР документы на маткапитал , следует из документа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предусматривается сокращение срока принятия решения об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал до 5 рабочих дней с даты приема заявления о выдаче сертификата", - говорится в пояснительной записке к документу.

При задержке сведений, необходимых ПФР и его территориальным отделениям для принятия решения о выдаче маткапитала, органами, оказывающими государственные и муниципальные услуги, решение по выдаче маткапитала принимается в срок не более 15 рабочих дней, уточняется в проекте.