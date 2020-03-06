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ПФР подготовил проект о сроках получения сертификата на маткапитал
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РИА Новости

ПФР подготовил проект о сроках получения сертификата на маткапитал

15:44 06.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковТабличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пенсионный фонд подготовил проект о сокращении до пяти рабочих дней срока принятия решения о выдачи материнского капитала, россиянам также не придется передавать в ПФР документы на маткапитал, следует из документа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Проектом постановления предусматривается сокращение срока принятия решения об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал до 5 рабочих дней с даты приема заявления о выдаче сертификата", - говорится в пояснительной записке к документу.
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При задержке сведений, необходимых ПФР и его территориальным отделениям для принятия решения о выдаче маткапитала, органами, оказывающими государственные и муниципальные услуги, решение по выдаче маткапитала принимается в срок не более 15 рабочих дней, уточняется в проекте.
"Проектом постановления предусматривается исключение документов, требуемых от заявителя для предоставления в ПФР, территориальный орган ПФР с целью получения государственной услуги по выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, за счет реализации межведомственного электронного взаимодействия", - добавляется в пояснительной записке.
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