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В ГД оценили планы "Меджлиса"* устроить митинг в центре Симферополя
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РИА Новости

В ГД оценили планы "Меджлиса"* устроить митинг в центре Симферополя

15:43 06.03.2020 (обновлено: 19:00 06.03.2020)
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© РИА Новости / Юрий Лашов / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Юрий Лашов
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Планы представителей организации "Меджлис крымско-татарского народа"* пройти маршем в Крым и устроить в центре Симферополя митинг несбыточны и заранее предрешены, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек.
Ранее глава меджлиса Рефат Чубаров заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар", пройдя маршем из Украины 3 мая. В свою очередь депутат Рады Мустафа Джемилев в интервью украинским СМИ заявил, что участники марша также планируют провести митинг в Симферополе, если смогут попасть на территорию полуострова.
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"Все эти планы несбыточны, а их итог предрешен. Всем желающим испытать судьбу и пойти на агрессивный марш в сторону Крыма могу заранее озвучить итог - задержание, обвинение, заключение и лет через 10-15 освобождение. Те, кто готов проверить свою работоспособность в условиях сибирской зимы, могут записаться добровольцами в широко разрекламированный "марш достоинства", - сказал Бальбек.
По его словам, пока лидеры меджлиса, не пересекая границу, будут рассуждать о "народных ценностях", остальные участники марша в случае незаконного пересечения российской границы и сопротивления пограничникам окажутся не в самом достойном положении на ближайший десяток лет.
"Я не хочу никого отговаривать, но последствия объяснил достаточно ясно", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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Руслан БальбекРефат ЧубаровМустафа ДжемилевГосдума РФСимферопольРеспублика КрымОбщество
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