Пригожин: "Евровидение" можно провести онлайн из-за коронавируса

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Международный песенный конкурс "Евровидение" в этом году можно провести в онлайн-формате, поскольку шутить с такой серьезной ситуацией, как вспышка коронавируса, не стоит, считает продюсер Иосиф Пригожин.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Фонд общественного вещания Нидерландов" (NPO) ориентируется на различные возможные сценарии организации "Евровидения" в связи с эпидемией коронавируса. При этом представитель NPO отказался комментировать, о каких именно альтернативах идет речь.
"Евровидение" можно было бы провести в онлайне. Каждый выступит в своей стране, потом все будут голосовать. Мы же живем в мире онлайна. Озаботиться стоит всем, с подобными вещами не шутят, я бы очень серьезно отнесся к тому, что происходит сейчас. Бдительность никому бы не помешала", - сказал Пригожин РИА Новости.
"Евровидение-2020" должно пройти 12-16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право провести Евровидение после победы исполнителя Дункана Лоуренса в прошлом году.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.