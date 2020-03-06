Пригожин: "Евровидение" можно провести онлайн из-за коронавируса

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Фонд общественного вещания Нидерландов" (NPO) ориентируется на различные возможные сценарии организации "Евровидения" в связи с эпидемией коронавируса. При этом представитель NPO отказался комментировать, о каких именно альтернативах идет речь.

"Евровидение" можно было бы провести в онлайне. Каждый выступит в своей стране, потом все будут голосовать. Мы же живем в мире онлайна. Озаботиться стоит всем, с подобными вещами не шутят, я бы очень серьезно отнесся к тому, что происходит сейчас. Бдительность никому бы не помешала", - сказал Пригожин РИА Новости.