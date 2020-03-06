Таллинскую гимназию закроют на карантин из-за обнаружения коронавируса

ХЕЛЬСИНКИ, 6 мар - РИА Новости. Таллинская гимназия Кристийне закрывается на двухнедельный карантин в связи с обнаружением у одного их учащихся Таллинская гимназия Кристийне закрывается на двухнедельный карантин в связи с обнаружением у одного их учащихся коронавируса COVID-19 , сообщила в пятницу пресс-служба министерства образования Эстонии

"Поскольку заболевший подросток находился в школе, учебная работа в здании гимназии приостановлена как минимум на две недели, а помещения гимназии тщательно продезинфицируют. Учебная работа будет переведена на удаленный режим", - говорится в сообщении.

Всех учащихся гимназии просят две недели оставаться дома, поскольку невозможно точно установить, с кем именно контактировал заболевший подросток. Учащихся школы также не должны участвовать в кружках по интересам и занятиях спортом, избегая контактов с людьми за пределами дома. В гимназии обучаются 859 учеников.

В пятницу республиканский департамент здоровья сообщил, что лаборатория ведомства выявила коронавирус у пяти жителей Таллина , в субботу вернувшихся из итальянского Бергамо, таким образом, число заболевших коронавирусом в Эстонии увеличилось с пяти до десяти человек. Среди десяти человек, зараженных коронавирусом, девять были пассажирами самолета, который 29 февраля прилетел в Ригу из Бергамо.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.