Роспотребнадзор назвал страны, после посещения которых нужен карантин

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Утвержденный Роспотребнадзором список стран, после посещения которых необходим карантин из-за коронавируса, на данный момент насчитывает 11 государств, сообщили РИА Новости на "горячей линии" департамента здравоохранения Москвы.
"На сегодняшний день по письму Роспотребнадзора определен перечень стран, он ежедневно обновляется, но на текущий момент в него входят: Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия, и США, а также Китайская народная Республика, Исламская Республика Иран и Корея", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос, в какие страны лучше не ехать из-за коронавируса.
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Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. Согласно документу, граждане, посещавшие страны и территории, где были случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в РФ. Данный перечень каждый день определяет Роспотребнадзор.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
В российской столице принимаются меры для недопущения проникновения инфекции: в частности, прибывающим из Китая, Ирана и Южной Кореи выдают постановления об изоляции, фиксируют контактные данные, фотографируют и берут анализ. Прибывающим из Италии и стран с неблагоприятной ситуацией рекомендуют режим изоляции на дому, они также заполняют анкету с контактными данными и фото. Всем пассажирам международных рейсов измеряют температуру тела. Если она повышена – берут анализ, госпитализируют или оставляют под меднаблюдением на дому.