Роспотребнадзор назвал страны, после посещения которых нужен карантин

В российской столице принимаются меры для недопущения проникновения инфекции: в частности, прибывающим из Китая, Ирана и Южной Кореи выдают постановления об изоляции, фиксируют контактные данные, фотографируют и берут анализ. Прибывающим из Италии и стран с неблагоприятной ситуацией рекомендуют режим изоляции на дому, они также заполняют анкету с контактными данными и фото. Всем пассажирам международных рейсов измеряют температуру тела. Если она повышена – берут анализ, госпитализируют или оставляют под меднаблюдением на дому.