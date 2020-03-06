Путин рассказал, что регулярно проверяет зрение

ИВАНОВО, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин при посещении детской поликлиники в Иваново рассказал, что регулярно проверяет зрение.
Глава государства сначала осмотрел процедурный кабинет, на прием он записался через электронную очередь. Путин зашел в кабинет под номером Л826. Затем президент прошел в кабинет к офтальмологу. Там его заинтересовал один из аппаратов. Главврач больницы рассказал президенту, что это специальный аппарат для проверки остроты зрения. "Регулярно проверяю", - отреагировал Путин.
Глава государства прибыл в Иваново, чтобы посетить новую детскую поликлинику, побывать на Ивановском парашютном заводе "Полет" и встретиться с представителями общественности.
Поликлиника, которая открылась в январе 2020 года после капитального ремонта, обслуживает около 11,5 тысячи детей и 70 образовательных учреждений. Запись на прием к врачам организована через контакт-центр и сайт госуслуг, разделены потоки здоровых и больных пациентов, созданы комфортные условия для пациентов в зонах ожидания, а также доступная среда для детей с ограниченными возможностями. Кроме того, внедрена медицинская информационная система с оснащением всех рабочих мест врачей и медицинских сестер.