Теракт у посольства США в Тунисе совершили два смертника

Ранее радиостанция Mosaique FM сообщала, что пятеро сотрудников органов безопасности пострадали в столице Туниса в результате взрыва, устроенного террористом-смертником у посольства США.
"Два террориста напали на патруль органов безопасности на улице напротив американского посольства, подорвав себя. В результате теракта погибли двое террористов, ранены пятеро сотрудников органов безопасности и один мирный житель", - цитирует радиостанция пресс-релиз ведомства.
Согласно сообщению, правительство страны отслеживает ситуацию. В городе усилены меры безопасности.
Режим чрезвычайного положения в Тунисе действует с 2015 года. В июне 2015 года на тунисском курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице страны. В ноябре 2015 года террорист-смертник атаковал в столице сотрудников президентской гвардии.
После серии нападений террористов в 2015 году власти Туниса усилили меры безопасности, что позволило, в частности, восстановить поток иностранных туристов в эту североафриканскую страну.
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