Теракт у посольства США в Тунисе совершили два смертника

Полицейские на месте взрыва у посольства США в Тунисе

КАИР, 6 мар – РИА Новости. МВД МВД Туниса в официальном заявлении уточнило данные по теракту в столице страны у посольства США : подорвались два смертника, а не один.

Ранее радиостанция Mosaique FM сообщала, что пятеро сотрудников органов безопасности пострадали в столице Туниса в результате взрыва, устроенного террористом-смертником у посольства США.

"Два террориста напали на патруль органов безопасности на улице напротив американского посольства, подорвав себя. В результате теракта погибли двое террористов, ранены пятеро сотрудников органов безопасности и один мирный житель", - цитирует радиостанция пресс-релиз ведомства.

Согласно сообщению, правительство страны отслеживает ситуацию. В городе усилены меры безопасности.

Режим чрезвычайного положения в Тунисе действует с 2015 года. В июне 2015 года на тунисском курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице страны. В ноябре 2015 года террорист-смертник атаковал в столице сотрудников президентской гвардии.