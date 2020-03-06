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Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным
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РИА Новости

Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным

15:25 06.03.2020 (обновлено: 15:47 06.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАкция "Выбор Донбасса" в Донецке
Акция Выбор Донбасса в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Акция "Выбор Донбасса" в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.
С соответствующим предложением выступил глава ДНР Денис Пушилин, а депутаты на сегодняшнем заседании Народного совета единогласно за него проголосовали.
До сих пор в ДНР было два государственных языка — русский и украинский. Но, как отметили в парламенте, "применение украинского языка как государственного до сих пор не нашло практической реализации".
Изменения вступят в силу после подписания главой ДНР и публикации на сайте Народного совета.
Кроме того, депутаты единогласно проголосовали за изменения в закон об образовании, согласно которым обучение в школах будет вестись на государственном языке — русском.
"При этом будет сохраняться возможность получения обучающимися дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке по желанию родителей обучающихся", — сказал на заседании представитель главы ДНР при Народном совете Алексей Сухинин.
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