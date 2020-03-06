Саперы ЛНР разминировали семь километров железнодорожного полотна

ЛУГАНСК, 6 мар — РИА Новости. Саперы самопровозглашенной Саперы самопровозглашенной Луганской народной республики разминировали семь километров железнодорожного полотна у линии соприкосновения в Донбассе , заявил в пятницу на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Второго марта Народная милиция заявила, что два человека подорвались на минно-взрывном устройстве в районе подконтрольного ЛНР населенного пункта Николаевка у линии соприкосновения в Донбассе.

"Силами инженерно-саперных подразделений Народной милиции продолжаются работы по разминированию местности от взрывоопасных предметов, которые украинские войска оставили на нашей территории. На этой неделе от взрывоопасных предметов очищено семь километров линии железнодорожного полотна", - заявил Филипоненко.

По его словам, работы проводились в районе трех населенных пунктов республики — Фрунзе, Хорошее и Зимогорье. Филипоненко призвал жителей ЛНР быть максимально бдительными. "При обнаружении предмета, похожего на неразорвавшийся снаряд или взрывное устройство, немедленно сообщать в ближайшее отделение военной комендатуры или МЧС", - уточнил офицер пресс-службы оборонного ведомства.