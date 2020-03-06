Саперы ЛНР разминировали семь километров железнодорожного полотна

ЛУГАНСК, 6 мар — РИА Новости. Саперы самопровозглашенной Луганской народной республики разминировали семь километров железнодорожного полотна у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Второго марта Народная милиция заявила, что два человека подорвались на минно-взрывном устройстве в районе подконтрольного ЛНР населенного пункта Николаевка у линии соприкосновения в Донбассе.
"Силами инженерно-саперных подразделений Народной милиции продолжаются работы по разминированию местности от взрывоопасных предметов, которые украинские войска оставили на нашей территории. На этой неделе от взрывоопасных предметов очищено семь километров линии железнодорожного полотна", - заявил Филипоненко.
По его словам, работы проводились в районе трех населенных пунктов республики — Фрунзе, Хорошее и Зимогорье. Филипоненко призвал жителей ЛНР быть максимально бдительными. "При обнаружении предмета, похожего на неразорвавшийся снаряд или взрывное устройство, немедленно сообщать в ближайшее отделение военной комендатуры или МЧС", - уточнил офицер пресс-службы оборонного ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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